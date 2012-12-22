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Dünya

Amerikan donanması yılbaşı tatilinde, 25 milyar dolarlık gemiler limanda...

Tatil için gelen gemiler dünyanın en büyük donanma üssünde ilginç görüntü oluşturdu

22 Aralık 2012 11:22

Yılbaşı tatili için dünyanın en büyük üssü olan ABD’nin Norfolk Üssü’ne demirleyen dev donanma gemileri ilginç bir görüntü oluşturdu. Gemilerin toplam değerinin yaklaşık 25 milyar dolar olduğu öğrenildi.
 
ABD’nin Virginia Eyaleti’nde bulunan Norfolk Üssü’nde yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor.

Tatil için gelen gemiler dünyanın en büyük donanma üssünde ilginç görüntü oluşturdu.

USS George H.W. Bush, USS Dwight D. Eisenhower, USS Enterprise, USS Abraham Lincoln ve USS Harry Truman isimli devasa uçak gemileri Norfolk'a geldi.

Dört amfibik gemi ve çok sayıda destek gemilerinin yanı sıra nükleer denizaltılar da üsse demirledi.

Gemilerden inen binlerce askeri, sevdikleri karşıladı. Söz konusu gemiler iki haftalık tatilin ardından yeniden görev yerlerine dönecek.

Gemilerin toplam değerinin yaklaşık 25 milyar dolar olduğu bildirildi. Gemiler arasındaki en pahalı geminin 6.3 milyar dolarla USS George H.W. Bush olduğu öğrenildi.

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