Amerikan devletleri Maduro'yu kınadı

Aralarında Kanada, Meksika, Brezilya ve Arjantin'in de bulunduğu 17 Kuzey ve Güney Amerika ülkesi Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun muhalefet ile arasındaki anlaşmazlıktaki tutumunu sert bir şekilde eleştirdi. Söz konusu ülkelerin temsilcileri arasında Peru'nun başkenti Lima'da yapılan olağanüstü buluşmanın ardından 'Venezuela'da demokratik düzenin yıkıldığını' dile getirildi. Venezuela'nın yeni Kurucu Meclis'inin meşru olmadığı belirtilen ortak açıklamada 'siyasi krizin görüşmeler yoluyla barışçıl çözüme kavuşturulması' talep edildi. Peru Dışişleri Bakanı Ricardo Luna Venezuela yönetimini diktatörlük olarak niteledi.

BM'den sırt kınama

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı aylardır protesto gösterileri düzenleniyor. Gösteriler sırasında çıkan çatışmalarda şimdiye kadar en az 120 kişi hayatını kaybetti. Muhalefet devlet başkanını tartışmalı Kurucu Meclis'in yardımıyla parlamentoyu devre dışı bırakarak dikta rejimi kurmaya teşebbüs etmekle suçluyor. Rejim karşıtlarına aşırı ölçüde şiddetle karşılık verilmesi ve keyfi tutuklamalar Birleşmiş Milletler tarafından kınandı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları KomisyonuGüney Amerika ülkesindeki durumun endişe verici olduğunu ve insan hakkı ihlallerinin azaldığına dair herhangi bir işaret bulunmadığını duyurdu.

Komisyonun bildirisinde bu durumdan birinci derecede hükümetin sorumlu olduğu vurgulandı ve Kurucu Meclis tarafından azledilen hükümet karşıtı Başsavcı Luisa Ortega'nın korunması için gerekli tedbirlerin alınması talep edildi.

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DW, Reuters/AG, BÖ