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Dünya

Amerikan devi JPMorgan'ın CEO'su kansere yakalandı

ABD'nin dev bankalarından JPMorgan'ın CEO'su Jamie Dimon yakalandığı gırtlak kanseri için 8 hafta kemoterapi görecek

02 Temmuz 2014 14:00

ABD'nin en büyük yatırım bankalarından JPMorgan CEO'su Jamie Dimon gırtlak kanserine  yakalandığını açıkladı.

Jamie Dimon yaptığı yazılı açıklamada gırtlak kanserine yakalandığını ancak doktorların üstün çalışmalarıyla kanserin erken evrelerinde teşhis edildiğini ve tedavi edilebilir olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili JP Morgan yönetim kuruluna briefing verilirken Jamie Dimon'un 8 hafta sürecek kemoterapi tedavisine başlayacağı açıklandı.

 

Wall Street'in en güçlü Ceo'su

 

Dimon bankanın 2005'te beri CEO'su konumunda bulunuyor. Dimon'un JPMorgan'ın 2008 krizinden diğer bankalara göre zarar görmemesinde önemli bir rol oynadığı yakın çevrelerce belirtiliyordu. Jamie Dimon aynı zamanda Wall Street'in en güçlü CEO'su olarak da görülüyordu.

Ancak "Balina skandalı" adı verilen yasa dışı işlemler dolayısıyla Dimon'un şöhreti zarar görmüş JPMorgan otoritelere milyarlarca dolar zarar ödemek sorunda kalmıştı.

Haberin ardından JPMorgan hisselerinde ise küçük bir düşüş yaşandı. Bankanın hisseleri yüzde 0.7 düştü.

 

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