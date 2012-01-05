-Amerikan Birliği 2 yıl daha Kosova'da PRİŞTİNE (A.A) - 05.01.2012 - Kosova'da görev yapan ABD askerlerinin geri çekileceği yolundaki haberler ülkede tedirginliğe yol açtı. Kosova basınında yer alan haberler üzerine NATO komutasındaki Uluslararası Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Amerikan Birliğinin Komutanı Albay Jeffrey Liethen, bir açıklama yaparak "En az iki yıl daha Kosova'dayız" dedi. ABD askerlerinin görevinin sona ermesinin ardından Kosova'dan çekileceğini hatırlatan Jeffrey, "Ancak şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Askerlerimiz görevlerinin başındadır" dedi.