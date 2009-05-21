Amerikan bayraklı yat batma tehlikesi geçirdi



Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi Babakale Köyü açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası yakınlarında su almaya başlayarak batma tehlikesi geçiren Amerikan bayraklı `My Dream' isimli yat ve içindeki 2 Türk personeli Yunan Sahil Güvenlik Botu kurtardı.



Yunanistan'ın Midilli Adası'nın kuzeyinde seyrederken aniden makine dairesinden su almaya başlayan 9.5 metre boyundaki Amerikan bayraklı `My Dream' isimli yat dün saat 23.00 sıralarında yardım çağrısı verdi. Yatın 2 Türk personelinin, telsiz ile deniz kanalı 16'dan yaptığı yardım çağrısını duyan İstanbul Sahil Radyo İstasyonu yetkilileri, yatla temasa geçerek yerini ve koordinatlarını belirledi. Ardından Türk Sahil `Güvenlik 81' Botuyla temasa geçip durumu bildirdi. Yatın Yunan kara sularında olması nedeniyle Yunan Sahil Güvenliği de olay hakkında bilgilendirildi. Türk Sahil Güvenlik Botu 81, Yunan karasularında olması nedeniyle yata müdahale edemezken, kısa sürede bölgeye ulaşan Yunan Sahil Güvenlik Botu batmak üzere olan yattaki 2 Türk personeli kurtardı. Amerikan bayraklı yatın ise bir yandan güvertesindeki su basılarak Limni Adası'na çekildiği belirtildi.

