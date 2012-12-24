Bülent Ersoy'un Huffington Post yorumu: Amerikan basını olması gerekeni yazmış

Türk müziğin Diva lakaplı sanatçısı Bülent Ersoy, Amerikan Huffington Post gazetesinin hakkında kaleme aldığı "Bülent Ersoy: Türk ikonunun tuhaf ve anlatılmayan hikâyesi, cinsiyet değiştiren diva ve istemeden yapılan devrim" başlıklı yazısını Milliyet gazetesine değerlendirdi.

Ersoy, inanılmaz bir kişiliğe sahip olduğunu ve cinsiyet değiştirdikten sonra da seksi ve gerçek bir kadın olarak sahnelere bereketli bir dönüş yaptığını yazan gazete ile ilgili "Amerikan basını olması gerekeni yazmış. Bu konuda hiç mütevazı olamayacağım ama yurtdışında itibar gören Türkiye'deki yegane artist benim. Allah'a şükür ki, Türkiye hudutları dışında da aynı itibarı ve aynı sevgiyi, bana gösterilen o fedakarlıkları yaşayan bir sanatkârım. Onun için evvela kendi candaşlarıma teşekkür ederim. Sonra da başka kıtalardan dahi güzeli ve gerçeği görebilme hasletine sahip o gözlere, o beyinlere de teşekkürlerimi arz ederim" dedi.

Sahnede hem göze, hem kulağa hitap etmek için gösterdiği büyük özenle tanınan Ersoy, "Çok zor bir insanım. Çünkü en az hatayla çalışmak isterim, mükemmelliyetçiyim. Zorluğum buradan gelir. Bu yaşıma kadar kaliteden hiç ödün vermedim. Hatta gülerek espriyle karışık şunu da söyleyeyim; kefenimi bile Christian Dior marka yaptıracağım. Onun beyaz ipek kefeninden giyeceğim" şeklinde konuştu.