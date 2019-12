-Amerikan Baharı bir ayını doldurdu NEW YORK (A.A) - 17.10.2011 - New York'ta Wall Street'i, ülkedeki gelir dağılımı eşitsizliğini, ekonomik krizi, bankaları ve işsizliği protesto eden ve ''Wall Street'i İşgal Et'' adı altında örgütlenen sivil girişim bir ayını doldurdu. ''Wall Street'i İşgal Et'' hareketine, internetteki web sitesi aracılığıyla ve 17 Eylül'den beri kaldıkları Zuccutti Park'ını ziyaret edenlerin doğrudan yaptıkları bağışlarla 300 bin dolarlık nakdi bağışta bulunulduğu ve paranın protestocuların onay verdikleri bir bankaya yatırıldığı bildirildi. Bu arada nakdi bağışın yanısıra protestoculara şişme yataklar, uyku tulumları, battaniye, konserve yiyecek, tıbbi ve hijyenik malzemelerin de gönderildiği belirtilirken parkta özellikle şişme yatak sayısında büyük artış olduğu dikkati çekiyor. Bu arada Zuccotti Park'ta ufak bir çadır içinde ilk yardım merkezi de kuruldu ve merkezde üzerlerini kırmızı bantla işaretleyen 7-8 eylemci gönüllü olarak çalışıyor. Park'ta bedava yemek dağıtımı devam ederken hareketin web sitesinde ise gıda stoklarının az olduğu belirtilerek bu konuda yardım beklentisi olduğu bildirildi. Eylemcilere destek veren semtteki kimi restoranlardan protestoculara zaman zaman yemek yardımı yapılıyor, ayrıca ABD'nin ünlü dondurma markası ''Ben and Jerry's''in eylemcilere desteği de devam ediyor. Turistler de Zuccotti Park'a gelip eylemcilerin bol bol fotoğraflarını çekerlerken protesto, Zuccotti Parkının çevresine tişört satanlardan yiyecek satanlara kadar pekçok satıcının gelmesine yolaçtı. Ayrıca parkta duvar gazetesi de oluşturularak eylemcilerle ilgili tüm dünyada yazılan gazete haberleri, yorum yazıları buraya konuldu. Eylemciler web sitelerinde bir aylık dönemde Wall Street'te başlayan protestolarının haftasonu itibariyle 82 ülkeye yayıldığını ve 15 Ekim'de tüm dünyada bin 500 eylemin yapıldığını yazdılar. ''Biz toplumun yüzde 99'suyuz'' mesajının yapılan araştırmalara göre Amerikan halkının yarısından fazlasının kalplerini kazandığını yazan web sitesi, hareketlerinin artık uluslararası boyuta ulaştığını, aynı zamanda hem ABD'de, hem de dünyada gündemi değiştirdiği görüşünü savundu. Bu arada Quinnipiac Üniversitesi tarafından yapılan bir anket New Yorklular'ın Wall Street protestolarına destek verdiklerini gösterdi. Ankete katılan New Yorklular'ın yüzde 87'sinin protestocuların Zucutti Parkında kalmalarına izin verilmesi gerektiğini düşündüklerini, yüzde 67'nin de eylemcilere tamamen destek verdiklerini gösterdi. Bu arada Demokrat Parti destekçisi olduğu söyleyenlerin yüzde 81'inin eylemcilere destek verdiklerini söylemeleri, bu oranın Cumhuriyetçileri destekleyenler arasında ise sadece yüzde 35 olması da dikkati çekti. Eylemcilerin bu hafta içinde şu an için beklenen bir protesto gösterisi bulunmazken bazen bir gece öncesinden kentin bir yerinde protesto yapmaya karar verebiliyorlar. Ancak Manhattan'ın bu sefer başka ünlü bir meydanı olan Union Square'de 22 Ekim'de yeni bir protestonun yapılacağı şimdiden duyuruldu. Zuccutti Parkında kalmaya devam eden eylemciler parkın temizliğini üstlendiklerini ifade etseler de parkın sahibi olan Brookfield şirketi, parkı mutlaka temizlemeyi düşündüğünü, parkın eylemciler tarafından kullanılması nedeniyle hem pislenip zarar gördüğünü, hem de parkı başka kimsenin kullanamadığını savunuyor. Geçen Cuma günü sabah erkenden yapılması beklenen temizlik, eylemcilerin parka akın etmeleri nedeniyle ertelenmişti. Eylemciler, parkın temizliği meselesinin aslında Wall Street protestosunu bitirmeyi amaçlayan bir mazeret olarak kullanıldığını düşündüklerini belirtirlerken önümüzdeki günlerde eylemcilerle Brookfield şirketi arasında bu konuda bir temas olabileceği de konuşuluyor.