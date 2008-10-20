Amerikan askerleri 'rokete' binecek

Kod adı ’Hot Eagle (Ateşli Kartal)’ olan projede yer alan mühendisler, Pentagon’da gizli bir toplantıya katıldı. Uçağın prototipine ait planları inceleyen Amerikalı generallar, 11 yıl içinde aracın hizmete girmesini istiyor.Uçak gemisinden büyük bir roket taşıyıcı ile fırlatılacak küçük ’uzay uçağı’, ağır silahlı 13 deniz piyadesi taşıyacak. 80 kilometre yükseğe çıkacak araç, düşman radarlarına yakalanmadan, Londra - Sydney mesafesini dahi dört saat içinde kat ederek doğrudan istenen bölgeye inecek. Amerikan deniz piyadeleri, ilk olarak 2002 yılında, El Kaide lideri Usame bin Ladin’i yakalayamayınca ’uzay uçağı’ talebini iletmişlerdi.Dağlardaki Bin Ladin’e normal uçak ve helikopterlerle ulaşmanın imkánsız olduğu anlaşılınca, ’Küçük Birim Uzay Nakliye ve İndirme Programı’ başlatılmıştı.