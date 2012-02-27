Amerikan askerleri Malatya'ya yerleşmeye başladı!

T24 - ABD Avrupa Ordusu ve Yedinci Ordu Komutanı Korgeneral Mark Hertling, Türkiye’de bulunan radar savunma üssüne asker yerleştirmeye başladıklarını açıkladı. Böylece ilk kez resmi bir ağız kalkanın faaliyete geçtiğini de teyit etmiş oldu.

Hertling, Karadağ’ın başkenti Podgorica’da bulunan askeri üste Associated Press’e verdiği röportajda, “Askerlerimiz, Türkiye’nin güneyinde bulunan radar tesislerine yerleştirildi” diye konuştu.

Böylece ilk kez bir üst düzey ABD’li yetkili İran ile Türkiye arasında gerginliğe yol açan NATO savunma kalkanı radarının, birkaç haftadır faal durumda olduğunu teyit etmiş oldu.

Hertling, “Sadece karada bulunan hava savunma birimleriyle ilgili konuşabilirim. Ancak size şunu söyleyeyim: ABD Donanması ve Hava Kuvvetleri’yle sürekli koordinasyon halindeyiz ve bence füze savunması konusunda doğru yolda ilerliyoruz. Ordu açısından konuşursak planladığımız gibi ileriyoruz” dedi.

Malatya’nın Kürecik ilçesinde bulunan füze kalkanı, önümüzdeki 10 yılda Avrupa’nın çeşitli noktalarına yerleştirilecek diğer kara ve deniz radarlarından oluşacak füze savunma sisteminin temel unsuru.

ABD, füze kalkanının İran’dan gelecek tehdide karşı kurulduğunu söylüyor. Türkiye’deki radarın yanı sıra Romanya ve Polonya’da durdurucu füzeler, İspanya’nın Rota şehrinde ise savunma kapasitesine sahip dört balistik füze bulunuyor. Operasyonun merkezi ise Almanya’da.