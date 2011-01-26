Amerikalılar'ın Türk işadamı rüyası!

T24 - İşsizliğe çözmek için ABD'li yöneticiler Türkiye'de yatırımcı peşine düştü. Indiana ve Georgia eyalet yöneticileri teşvik paketleriyle İTO ve TİM yönetimiyle buluştu. Heyet Enver Yücel ve Abdülkadir Konukoğlu gibi işadamlarıyla da ayrı ayrı bir araya geldi.





Indiana, Türk yatırımcılara bedava arsa, vize kolaylığı, 20 yıl vergisiz yaşam sunuyor. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:



Global ekonomik krizin yarattığı işssizlik sorununu aşmak isteyen ABD'liler çözüm için yerel yöneticiler, yatırım ajansları ve ticaret odaları başkanlarıyla Türkiye'ye çıkartma başlattı. Son olarak ABD Ticaret Odası Başkanı, Georgia ve Indiana eyaletlerinin yöneticileri Türk yatırımcı peşine düştü. Dünyanın en büyük ilaç ve araç motoru şirketlerine ev sahipliği yapan Indiana, yatırımcılara bedelsiz arsa-arazi, 20 yıl vergi muafiyeti, çalışma ve oturma vizesi almada yardım, isteyene ortak bulma ve yerel basın desteği teklif ediyor.





AMERİKAN İŞSİZİNE ÇARE ARIYORLAR



Krizde iş ve yatırım kaybeden ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinden Indiana'nın iki büyük kentinin belediye başkanı ve ticaret heyetleri Türkiye'ye geldi. 3 gündür görüşmeler yapan heyet, eyaletlerine yatırım yapacak Türk yatırımcı arıyor. Bunun için önce Bahçeşehir Üniversitesi yönetimiyle bir araya gelen heyet daha sonra TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) ve İTO (İstanbul Ticaret Odası) yönetimiyle buluştu. Dün de Sanko Holding Başkanı Abdülkadir Konukoğlu ile bir araya geldi.





ANADOLU YOLLARINDA



İşsizlik sorununa lokal çözüm arayan Indiana yerel yöneticileri, yatırım yapacak Anadolu Kaplanları için İstanbul'da başlayan görüşme trafiğine Ankara, Konya ve Isparta'da devam edecekler.





Bedelsiz arsa ve boş tesisi veriyor



Heyet, yatırımcılara, krizde batan şirketlerin boş tesislerini öneriyor. Boş tesisleri kurtarmak için restorasyon desteği de vaat ediyor. Indiana eyalet yöneticilerinin en önemli meselesinin işsizlik sorunuolduğunu belirten TABA yöneticisi Erdal Çakıcı, yatırım ortamı hakkında şu bilgileri verdi: 'Indiana'nın en büyük kentlerinin yöneticilerini ağırlıyoruz. Çalışma ve oturma izni alınmasında yardımcı olacaklar. 500 bin dolarlık ABD'de yatırım yapma şartını yumuşattılar. Türkiye'den fabrikasını ABD'ye taşıyanların makine ve ekipman değerlerini de yatırım tutarına dahil ediyorlar. İsteyene bedelsiz arsa ve arazi verecekler. Ki zaten Indiana da gayrimenkul fiyatları çok gerilemiş durumda. New York gibi merkezlere uçakla 1,5 saat mesafede bir eyalet. Biz gelen heyeti Türkiye'deki önemli kuruluşlarla buluşturuyoruz. Muncia Indiana'nın ikinci büyük şehri. O kentin başkanı Türkiye'de. Indiana'da kişiye özel yatırım teşvikleri verilebiliyor. Kişiye özel proje üretilebiliyor.'





20 YIL VERGİ YOK



Çakıcı, Indiana'da istihdam sağlayacak yeni yatırım yapana 20 yıl vergi muafiyeti tanındığını da belirterek, şöyle devam etti: 'Amerikalılar bu tür teşvikler veriyor. Bu teşvikleri duyurmak için Türkiye ziyaretlerini artırdılar. Şu anda Türkiye'de Georgia eyalet yetkilileri de bulunuyor. Onlar da görüşmelere başladılar.' TABA Emlak Komitesi Başkanı Korhan Kongaz da, Indiana'nın 6 milyon nüfuslu bir eyalet olduğuna dikkat çekerek, şu bilgileri verdi: 'Krizde çok sayıda tesis ve şirket kapanmış. Eyalet yönetimleri işsizliğin önüne geçmek için yeni yatırımcı arayışında Türkiye'ye öncelik tanıyacak. Türk yatırımcılara uygun fiyatlı ev arsa kolaylığı da sağlayacak. Vize işlemlerinde de destek verecekler. Amerikalılar işsizlik sorununu çözmek için Türkiye'yi dolaşıyorlar.'





Bahçeşehir Üniversitesi okul açacak



22 Ocak tarihinde Türkiye'ye gelen ABD heyetiyle, TABA Başkanı Uğur Terzioğlu ve ekibinin de katıldığı bir yemekte buluşan Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Indiana'da dil okulu açmak için teklifte bulunan ilk Türk yatırımcı oldu. Yücel'in heyete 'Üniversitemize bağlı bir dil okulu açmak isteriz. Bunun için arsa temin edin. Yeter ki söyledikleriniz için garanti verin. Eğer bunu sağlarsanız, sizden önce oraya gider yarıma başlarız' dediği öğrenildi.





ABD heyetinde kimler var?



Sharon Kay McShurley,

Indiana Muncie

Belediye Başkanı

Jay Julian, Muncie-Delaware County Ticaret Odası Başkanı

Wayne Seybold, Indiana

Marion Belediye Başkanı

Tim Eckerle, Indiana Ekonomi Konseyi Başkanı

Bryan Daniel Zuerner,

East Central Indiana Yatırım Komitesi Başkanı

Bryan Rex Coats,

Fayette County Yatırım

Komitesi Başkanı

Sherry Marie Roberts,

Jay County, Okullar Birliği Başkanı

Prof.Necati Sözüöz,

East Central Indiana Economic Development





Indiana eyaletindeki yatırımcı teşvikleri



l Sektör sınırlaması yok

l 20 yıl vergi alınmayacak

l İşletme için bina veya arsa

l Oturma ve çalışma vizeleri için destek

l İsteyene ortak buluyor

l Yerel basın desteği

l 500 bin dolar nakit yatırım şartına makine ve ekipmanlar dahil ediliyor

l Gayrimenkul fiyatları ucuz

l Ne kadar çok işçi çalıştırılacaksa, o kadar çok teşvik veriliyor

l Fabrikasını taşıyacaklara lojistik desteği

l Binalarda restorasyon desteği