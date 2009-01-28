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Ekonomi

Amerikalıların ekonomiye güveni azaldı

Ekonomik kriz yaşanan ABD’de, Amerikalılar’ın ekonomiye olan güveni ocak ayında daha da azaldı.

28 Ocak 2009 02:00

The Conference Board adlı özel ekonomik araştırma kurumu tarafından bugün açıklanan verilere göre ABD’de, aralık ayında 38.6 olan 'Tüketici Güveni Endeksi', bu yılın ilk ayında 37.7’ye düştü.

1967 yılından beri hesaplanan “Tüketici Güveni Endeksi”nin son aylarda ekonomik krizle birlikte en düşük düzeylerine düştüğü belirtildi.

Ekonomi çevrelerinin gazetesi Wall Street Journal, konuyla ilgili haberinde, Amerikalılar’ın, ekonomiye olan güvenleri azaldığı için harcamalarını da kıstıklarını, ayrıca ekonomistlerin geçen yılın kötü geçen aylarına göre tüketicilerin bu yıla daha iyimser girmesini beklediklerini, ancak bu iyimserliğin ocak ayında da görülmediğini yazdı.

Karamsarlık sürüyor

Araştırma kurumu yetkilileri, gazeteye yaptıkları açıklamalarda, endeksin düşmesinin, Amerikalı tüketicilerin 2009 yılına geçen yılın son aylarına egemen olan aynı karamsarlıkla girdiklerini ve Amerikalılar’ın, hem ekonominin durumu hem de kendi kazançlarıyla ilgili olarak genel olarak karamsar olduklarını ortaya koyduğunu söylediler.

Gazete haberinde, bu verilere dayanarak ABD’de “ekonomik krizin en kötü zamanlarının hala geride kalmadığı” ileri sürüldü.

Tüketici Güven Endeksi’nin 100’den büyük olması, tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması, tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu gösteriyor.

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