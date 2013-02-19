Amerikalılar hangi ünlülerden bıktı?

ABD'de yapılan bir anket halkın en çok yeni yılda bazı ünlüleri dergilerde ve ekranlarda daha az görmeyi umut ettiğini ortaya koydu. Kardashian ailesi, Amerikan halkının en çok bıktığı ünlüler listesinde ilk sırada bulunuyor. Amerikalıların %70’i, gelecek yıl bu aileyi daha az görmeyi umut ediyor.

Harris Interactive firması tarafından yapılan ankete göre, ikinci sırada Lindsay Lohan var. Bugün, Amerikalıların % 68’i Lohan’ın skandallarından sıkılmış durumda. 6 yaşındaki reality show yıldızı “Honey Boo Boo” takma isimli Alan ve annesi June Shannon listenin üst sıralarında bulunuyor.

amerikaninsesi.com'da yer alan habere göre, şarkıcı Justin Bieber ve Chris Brown, erkek arkadaşını aldatarak skandal yaratan Twilight serisi oyuncusu Kristen Stewart listedeki diğer isimler arasında. Ankete katılanların üçte ikisi bu ünlülere artık katlanamadığını söylüyor.

Bir kalem firmasının fikri olan anket çok fazla ön plandaki ünlüleri hedef alırken, firmanın pazarlama direktörü Chris Farley “Böyle bir anketin eğlenceli olacağını düşündük. Katılımcılar en çok bıktıkları ünlülerin isimlerini sıraladılar.” şeklinde konuştu.

Hedef alınan bütün ünlüler Hollywood’dan değil. Bazıları da, savaş kahramanı ve eski CIA Direktörü David Petraeus gibi başkent Washington’la özdeşleşen isimler. Biyografisini yazan kadınla yaşadığı evlilik dışı ilişkisinin ortaya çıkmasından beri, Amerikalıların %20’si Petraeus’tan bıktığını söylüyor.

Listede, emlak kralı Donald Trump da var. Trump, Başkan Barack Obama’nın Amerika doğumlu olup olmadığını sorgulamasıyla sık sık gündeme gelmişti. Ankete katılan üniversite mezunu Amerikalıların yarısından fazlası, 2013 yılında Trump’ın ismini daha az duymayı umut ediyor.