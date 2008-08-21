Amerikalıar bayrağı düşürdü

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde, erkekler 4x100 metre bayrak yarışının favorileri arasında yer alan ABD, elenerek büyük bir sürprize imza attı.



"Kuş Yuvası" olarak adlandırılan Ulusal Stat'taki oyunların atletizm müsabakalarının 7. gününde ABD takımı, koşunun son 100 metresindeki değişim sırasında bayrağı düşürdü ve finale kalma başarısını gösteremedi.



Bayrak, Darvis Patton ile son 100 metreyi koşacak Tyson Gay arasındaki değişim sırasında düştü. ABD'nin, 4x100 metre erkekler bayrak kategorisinde 16. altın madalyasını geri alarak, Atina-2004'te İngiltere'ye yitirdiği üstünlüğünü yeniden sağlayacağı düşünülüyordu.



Bayrağı son 100 metrede devralamayan Gay, 100 metre finaline de kalamamıştı. Diğer taraftan, Güney Afrika ve Polonya da bayrak değiştiremeyerek finallere kalamadı.