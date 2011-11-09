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Dünya

Amerikalı ünlü rapçi Heavy D öldü LOS ANGELES (A.A)

09 Kasım 2011 10:52

-Amerikalı ünlü rapçi Heavy D öldü LOS ANGELES (A.A) - 09.11.2011 - Amerikalı ünlü rap ve hip hop şarkıcısı Heavy D, yaşamını yitirdi.  Beverly Hills'teki evinin önünde yerde bulunan 44 yaşındaki şarkıcının nefes almakta güçlük çektiği için hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamayarak öldüğü açıklandı.  Jamaika doğumlu ünlü şarkıcının ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.  Gerçek adı Dwight Arrington Meyers olan şarkıcı, ''Living Large'' adlı ilk albümünü 1987 yılında çıkarmıştı.  Michael Jackson, B.B. King gibi ünlülerle düet yapan ve birçok şarkısı liste başı olan Heavy D, çeşitli televizyon dizilerinde ve filmlerde de rol almıştı. 

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