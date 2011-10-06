-Amerikalı ünlü karakter oyuncusu Napier öldü CALIFORNIA (A.A) - 06.10.2011 - Amerikalı ünlü karakter oyuncusu Charles Napier'ın 75 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Napier'ın yakın arkadaşı Dennis Wilson yaptığı açıklamada, ünlü aktörün dün Bakersfield Memorial Hastanesinde öldüğünü söyledi. Charles Napier, entrikacı bir istihbarat subayını canlandırdığı ''Rambo'' filminde Sylvester Stallone ile oynamıştı. Ünlü aktörün rol aldığı diğer filmler arasında ''Blues Brothers'', ''Philedelphia'' ve ''Kuzuların Sessizliği'' bulunuyor.