T24 LogoT24 Logo
Spor

Amerikalı tenisçi Jack Sock yarı finalde

İngiltere'nin başkenti Londra'daki O2 Arena'da düzenlenen ATP Finalleri'nde üçüncü yarı finalist Amerikalı Jack Sock oldu

17 Kasım 2017 15:16

İngiltere\'nin başkenti Londra\'daki O2 Arena\'da düzenlenen ATP Finalleri\'nde üçüncü yarı finalist Amerikalı Jack Sock oldu. Garanti Koza\'nın altın sponsorluğunda, sezonun en iyi sekiz tenisçisini buluşturan turnuvada Alexander Zverev\'i 6-4, 1-6 ve 6-4\'lük setlerle yenerek Boris Becker grubunda ikinci sırayı alan Sock, yarı finalde Grigor Dimitrov\'un rakibi oldu.  
Grupta Roger Federer\'in ardından yarı finale çıkacak ismi belirleyecek ilk setine etkili forehandleri ve hızı 210 km/s aşan ilk servisleriyle ağırlığını koyan Sock, altı servis kırma puanı kurtardığı seti 6-4\'le hanesine yazdırdı. Dünya 3 numarası Alexander Zverev ikinci seti 28 dakika içinde 6-1 kazanarak setleri eşitledi. Üçüncü sete de servis kırarak başlayan Zverev karşısında geri dönmeyi başaran Jack Sock, final setini de 6-4 alarak kariyerinin en önemli galibiyetlerinden birine imza attı. ATP sıralamasında ilk beşte yer alan oyunculara karşı bu sezon üçüncü galibiyetini alan Amerikalı oyuncu, 2007 yılından sonra bu turnuvada son dörde kalan ilk Amerikalı oyuncu oldu. 
ATP\'de normal sezonun son turnuvası Rolex Paris Masters\'ı kazanarak son anda ATP Finalleri\'ne katılmaya hak kazanan Jack Sock, yarın oynanacak yarı finalde Bulgar Grigor Dimitrov ile kozlarını paylaşacak. İki oyuncunun daha önce oynadığı dört karşılaşmanın üçü Jack Sock\'un galibiyetiyle sonuçlanmıştı. 
 
LONDRA / DHA

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Londra O2 ArenaATP FinalleriAmerikalı Jack SockGaranti KozaAlexander ZverevBoris BeckerSockGrigor DimitrovRoger FedererDünyaZverevJack SockATPAmerikalıRolex Paris MastersBulgar Grigor DimitrovDHA FOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24