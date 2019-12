-AMERİKALI RAPÇI JA RULE'A 2 YIL HAPİS CEZASI NEW YORK (A.A) - 18.07.2011 - Amerikalı rapçı Ja Rule, vergi kaçakçılığından hapse mahkum edildi. New Jersey'deki mahkeme, gerçek adı Jeffrey Atkins olan 35 yaşındaki hip-hop şarkıcısı ve aktör Ja Rule'a, 1.1 milyon dolarlık vergi borcunu ödememekten 28 ay hapis cezası verdi. "Pain is Love" albümüyle 2002 yılında Grammy ödülüne aday gösterilen Ja Rule, geçen yıl yarı otomatik silah bulundurmak suçundan çarptırıldığı 2 yıl hapis cezasını çekmek üzere New York'ta cezaevinde bulunuyor. Ja Rule'un yeni hapis cezasını eskisi dolduktan hemen sonra çekmeye başlayacağı belirtildi.