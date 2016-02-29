Amerikalı öğrenci devlete karşı suç işledi iddiasıyla, Kuzey Kore'den ağlayarak özür diledi

Kuzey Kore'de kaldığı otelden aldığı propaganda afişi ile beraber ülkeden ayrılmak isteyen Amerikalı öğrenci Otto Warmbier, Çin'e gitmek istersen devlete karşı suç işlemek iddiasıyla tutuklandı.

Euronews'te yer alan habere göre, Çin’e gitmek isterken afişle yakalanan Warmbier, devlete karşı suç işlemek iddiasıyla tutuklandı. Amerikalı öğrencinin düzenlenen basın toplantısında ağlayarak affedilmesini istedi:

“İşlediğim suçun büyüklüğünü idrak edebiliyorum ve alabileceğim ceza hakkında da hiçbir fikrim yok. Fakat bağışlanmam için Kore halkı ve hükümetine yalvarıyorum. Ayrıca eve ve aileme dönebilmek için dua ediyorum.”

Amerikalı öğrenci, komünist ülkeden bir ‘hediye’ getirmesi durumunda 10 bin Dolar değerindeki ikinci el arabasını vermeyi vaat eden komşusu için bu eylemi yaptığını ifade etti.