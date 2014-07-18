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Dünya
Deutsche Welle

Amerikalı istihbaratçı Almanya'yı terk etti

ABD'nin Berlin'deki üst düzey gizli servis görevlisi Almanya'yı terk etti. Ancak Alman hükümetine göre, casusluk skandalı henüz sona ermedi.

18 Temmuz 2014 15:10


Alman hükümetinin talebi doğrultusunda ABD'nin Berlin'deki üst düzey gizli servis temsilcisinin perşembe günü Almanya'dan ayrıldığı bildirildi.

Alman hükümeti, bir hafta önce başsavcılığın yürüttüğü casusluk soruşturması çerçevesinde Alman dış istihbarat teşkilatı BND'de çalışan bir kişinin ABD için casusluk yaptığını tespit etmesinin ardından Amerikalı temsilcinin ülkeyi terk etmesini istemişti. Berlin bu talebini de Amerikan istihbarat servisi NSA'in Almanya'daki yoğun dinleme faaliyetleri ile gerekçelendirdi.

Ancak Alman hükümeti açısından sadece Amerikalı temsilcinin ülkeyi terk etmesiyle olay sona ermedi. Skandalın bu şekilde sona ermediğini vurgulayan Başbakanlığa bağlı Devlet Bakanı Peter Altmaier, "Henüz tehlike geçti işareti vermiyorum" diye konuştu. ZDF televizyonunda gazeteci Maybrit Illner'in programına katılan Altmaier, medyada bakanlıklarda dinleme faaliyetlerinin sürdüğü şeklindeki haberlerin yer almaya devam ettiğine dikkat çekti.

Alman gizli servisilerinin de Almanların haklarını korumak için dost ya da düşman ayırt etmeden çalıştığını belirten Altmaier, yargının dost ülkelerin de casusluk faaliyetlerini kanunların öngördüğü şekilde soruşturduğunu dile getirdi.

Alman dış istihbarat servisi BND'de görevli bir kişinin Amerikan gizli servisleri casusluk yaptığı ortaya çıkmıştı. Savunma Bakanlığı'nın politik işlerden sorumlu bölümünde çalışan bir kişi hakkında da casusluk şüphesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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