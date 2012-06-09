Amerikalı işadamı Warren Buffet'la akşam yemeği 6.3 milyon lira

Evsizlere yardım eden bir vakfın düzenlediği gecede milyarder işadamı Warren Buffet'la yemek yemek için açık artırma düzenlendi. Müzayedeyi 6.3 milyon lira ile adının açıklanmasını istemeyen bir kişi kazandı.

Dünyanın en zenginlerinden Amerikalı milyarder işadamı Warren Buffet'la akşam yemeği yemek isteyen bir kişi yaklaşık 3,5 milyon doları gözden çıkardı.

San Francisco'daki evsizlere yardım eden Glide Vakfı'na gelir için düzenlenen gecede, Buffet'la akşam yemeği yemek açık artırmada 3 milyon 456 bin 789 dolara (yaklaşık 6,3 milyon TL) alıcı buldu.

On kişinin katıldığı açık artırmada yemeği alan kişinin, adının açıklanmasını istemediği belirtildi.

Kazanan kişi, Buffet'la New York'ta vakfa her yıl bağış yapan bir restoranda yemek yiyecek.

Açık artırmayla, vakfın yıllık 17 milyon dolar olan bütçesinin büyük bölümü karşılanmış oldu.

Buffett'ın da geçmişte yapılan açık artırmalarda vakfa 11,5 milyon dolardan fazla katkısı olduğu kaydedildi.