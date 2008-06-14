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Kültür-Sanat

Amerikalı gözüyle Türkiye

Amerikalı bir İngilizce öğretmeninin, Türkiye'de geçirdiği bir yılını anlattığı ''The Yogurt Man Cometh'' (Yoğurt Adam Geliyor) adlı kitabın tanıt&#

14 Haziran 2008 03:00

İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneği ve Forum Gazetesi tarafından Manhattan'da düzenlenen gecede, 1997-1998 eğitim-öğretim yılında Ankara'daki bir lisede İngilizce öğretmenliği yapan Kevin Revolinski, Türkiye'de yaşama macerasını konu alan kitabını tanıttı, kitabından bölümler okudu.

Gezi yazısı ve hatıra niteliğindeki kısa hikayelerden oluşan kitabının adını, meşhur İngiliz tiyatro oyunu "The Iceman Cometh"ten etkilenerek koyduğunu anlatan Revolinski, bir yıl boyunca tuttuğu notların, yıl sonunda kitabının taslağını oluşturduğunu söyledi.

Hakkında çok fazla şey bilmeden ve çok da isteyerek gitmediği Türkiye'deki her gününde ayrı bir macera yaşadığını belirten yazar, "hayatımın en güzel bir yılıydı. Her gün yeni bir şey vardı, her günüm bir maceraydı. Elbette trafiğin beni çıldırtması gibi olumsuz hatıralarım da var ama kötü geçen günlerimin bile arkasında mutlaka bir hikaye vardı" diye konuştu.

Türkiye'de dil öğrenirken ya da topluma adapte olmaya çalışırken yaşadıklarını esprili bir dille anlatan Revolinski, Türkiye'de bazen, garip şeylerin olağan karşılandığı ve ne zaman neyle karşılaşılacağının belli olmadığını, ancak en çok bunu sevdiğini belirtti.

Revolinski, kitabından, kapı kapı dolaşarak yoğurt satan bir adamın kendisine zorla yoğurt satmaya çalışması, Ramazan ayında öğrencilerini ve iş arkadaşlarını daha iyi anlamak için 16 gün oruç tutması ve yolda karşıdan karşıya geçme tecrübelerini anlatan üç kısa bölüm okudu.

Revolinski ayrıca, nüfusunun yüzde 99'u Müslüman bir ülke olan Türkiye’de, insanların farklılıklara karşı son derece kucaklayıcı olmasından da çok etkilendiğini sözlerine ekledi.

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