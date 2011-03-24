Amerikalı çavuş Morlock: Zevkle öldürdük

T24- Afganistan'da öldürdükleri sivillerle çekilmiş fotoğrafları yayımlanan Amerikalı askeri çavuş Jeremy Morlock, 3 sivili zevk için öldürdüklerini söyledi.









Çavuş Morlock, Lewis-Mochord askeri üssünde yapılan duruşmada, kendi birliğinden 4 askerle birlikte Afganistan'ın güneyindeki Kandahar'da zevk için sivilleri öldürdüğünü ya da öldürülmelerine yardım ettiğini kabul etti.

Avukatı ise, dava boyunca yapılan pazarlıklar sonucunda ömür boyu hapisten kurtulan, 24 yıla mahkum olan müvekkilinin 7 yıl sonra şartlı tahliye edilebileceğini söyledi.

"Hedefimiz öldürmekti" diyen Morlock, öldürülen kişilerin düşman sanılmaları için cesetlerin etrafına Afgan silahları bıraktıklarını da itiraf etti.



Der Spiegel kötü muameleyi belgeledi





Geçtiğimiz günlerde Alman Der Spiegel dergisi, er Morlock'un da aralarında bulunduğu Amerikan askerlerinin Afganistan'da kötü muamele yaptığına dair 3 fotoğraf yayımlamıştı.

Fotoğraflardan ikisinde iki Amerikan askeri bağlı bulundukları birlikteki askerler tarafından kazara öldürülen bir sivilin cesedinin yanında, saçlarından çeker vaziyette görülüyor.

Amerikan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, bu fotoğrafların neden olduğu acıdan dolayı resmen özür dilendi.

NATO'nun Kabil'deki Uluslararası Güvenlik Yardım Gücü üst düzey yetkilileri, Alman Der Spigel dergisinden yayımlanan fotoğrafları Irak'taki Ebu Garip hapishanesindeki fotoğraflarla karşılaştırdı.

Ebu Garip fotoğrafları dünyanın dört bir yanında ABD karşıtı protestolara yol açmıştı.

NATO yetkilileri fotoğrafların Afgan sivillerin kasten öldürülmesinden sonra çekilmiş olmasının durumu daha da vahim hale getirdiğini düşünüyor.

Fotoğrafların bir ABD Stryker tank birliğine mensup askerlerin görev bölgeleri olan Kandahar'da sivilleri kasıtlı olarak ödürdükten sonra çektirdikleri belirlendi.





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