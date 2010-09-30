T24 LogoT24 Logo
Dünya

AMERİKALI ASKER IRAKLI SİVİLLERİ DE ÖLDÜRMÜŞ WASHINGTON (A.A)

30 Eylül 2010 11:28

-AMERİKALI ASKER IRAKLI SİVİLLERİ DE ÖLDÜRMÜŞ WASHINGTON (A.A) - 30.09.2010 - Afganistan'da ''eğlenmek için'' sivilleri öldürmekle suçlanan Amerikalı asker Calvin Gibbs'in, 2004'te bir görev dolayısıyla bulunduğu Irak'ta da silahsız bir ailenin üyelerinin öldürmekle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Washington Post gazetesindeki haberde, Çavuş Gibbs'in Ocak ile Mayıs 2010'da Kandahar bölgesinde görev yaptığı sırada silahsız Afgan sivilleri öldürmekle suçlandığı hatırlatıldı ve hakkındaki açılan davanın dosyasına dayanılarak, Gibbs'in bu ülkede 3 değil 4 cinayetle suçlandığı belirtildi. Birçok askerin Afgan sivilleri eğlenmek için öldürme fikrinin Gibbs'e ait olduğunu söylediği belirtilen haberde, ayrıca askeri yetkililerin Irak'ta 2004'te meydana gelen ve Gibbs'in de içinde yer aldığı bir olayı yeniden dikkatle incelediği ifade edildi. Söz konusu olayda silahsız bir Iraklı ailenin aracına ateş açılmış ve biri çocuk 3 kişi ölmüştü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24