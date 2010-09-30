-AMERİKALI ASKER IRAKLI SİVİLLERİ DE ÖLDÜRMÜŞ WASHINGTON (A.A) - 30.09.2010 - Afganistan'da ''eğlenmek için'' sivilleri öldürmekle suçlanan Amerikalı asker Calvin Gibbs'in, 2004'te bir görev dolayısıyla bulunduğu Irak'ta da silahsız bir ailenin üyelerinin öldürmekle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Washington Post gazetesindeki haberde, Çavuş Gibbs'in Ocak ile Mayıs 2010'da Kandahar bölgesinde görev yaptığı sırada silahsız Afgan sivilleri öldürmekle suçlandığı hatırlatıldı ve hakkındaki açılan davanın dosyasına dayanılarak, Gibbs'in bu ülkede 3 değil 4 cinayetle suçlandığı belirtildi. Birçok askerin Afgan sivilleri eğlenmek için öldürme fikrinin Gibbs'e ait olduğunu söylediği belirtilen haberde, ayrıca askeri yetkililerin Irak'ta 2004'te meydana gelen ve Gibbs'in de içinde yer aldığı bir olayı yeniden dikkatle incelediği ifade edildi. Söz konusu olayda silahsız bir Iraklı ailenin aracına ateş açılmış ve biri çocuk 3 kişi ölmüştü.