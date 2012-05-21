Amerika'da Hepatit C uyarısı

ABD'de 1945-1965 yılları arasında doğanların çoğunda veren Hepatit C virüsü bulunduğunu belirten yetkililer, bu kişilerden yalnızca dörtte birinin test yaptırdığını tahmin ediyor.

ABD Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol ve Koruma Merkezleri (CDC) başlattıkları kampanyanın 120 binden fazla kişinin hayatını kurtarabileceğini savunuyor.

CDC'nin tahminlerine göre her yıl yaklaşık 17 bin Hepatit C vakası görülüyor.

Sağlık yetkilileri, İkinci Dünya Savaşı sonrası doğanların erişkinlik dönemlerine denk gelen 1970 ve 1980 yılları arasında, her sene yaklaşık yüzbinlerce kişide Hepatit C virüsüne rastlandığını belirtiyor.

İlk defa 1989 yılında tanımlanan bu bulaşıcı virüsün karaciğere zarar vermesi onlarca yıl alabiliyor. Hastalığın bulaştığı birçok kişi de durumlarının farkında olmayabiliyor.

CDC'nin İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde doğanlara test yaptırmalarını tavsiye etmesinin sebeplerinden biri, 1999-2007 yılları arasında Hepatit C virüsünden ölen Amerikalıların sayısının ikiye katlanmış olması.

Virüsün bulaştığı 3,2 milyon Amerikalıdan 2 milyonu da İkinci Dünya Savaşı sonrası döneminde doğmuş.

Hepatit C virüsü, çoğunlukla uyuşturucu ve ilaç enjekte etmek için kullanılan iğnenin paylaşılmasından kaynaklanıyor. Geniş çaplı taramanın başlatıldığı 1992 yılından önce, kan nakli yoluyla da bulaştığı belirtildi.

CDC'nin Hepatit bölümü şefi Dr John Ward, "Hepatit C, ülke için henüz tanınmamış bir sağlık krizidir. Bu krize cevap vermenin zamanının geldiğini düşünüyoruz" dedi.

(BBC Türkçe)