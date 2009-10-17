Amerika'da domuz gribi aşısına dava!

New York’ta aşı yaptırmaları zorunlu kılınan sağlık görevlileri kampanyayı durdurmak için dava açtı.



ABD’nin New York kentinde domuz gribi (A/H1N1) aşısı yaptırmaları zorunlu kılınan sağlık görevlileri, aşıların yeterince test edilmediğini belirterek aşı kampanyasını durdurmak için dava açtı.



Başkent Washington’daki bir federal mahkemede açılan davanın dilekçesinde, “Bir domuz gribi salgınını önlemeyi bırakın, zayıflatılmış canlı virüs içeren burun aşıları bir H1N1 salgınını tetikleyebilir” denildi. Dava açan 6 avukattan biri olan Tim Turner, “H1N1 aşılarının hiçbiri uygun şekilde test edilmedi” dedi. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) yeni bir ilaç olan domuz gribi aşısının güvenli ve etkili olup olmadığına dair gerekli testleri yapmadığını söyleyen avukat, “Test yapılması gerektiğini söylerken, herhangi bir tıp okulundaki bir profesörün bazı öğrencileri üzerinde deneme yapıp, ‘Bir problem görmüyorum’ demesini kast etmiyorum” diye konuştu.



2.4 burun spreyi



Turner, yetkililerin, yeni virüsün mevsimsel grip virüsüne çok benzediğini, bu yüzden de aşı üzerinde yeni bir ilaçta yapılması gereken testlerin uygulanmasına gerek olmadığını söylediğini belirtti. Turner, şikâyetlerinin kabul edilmesi halinde aşının ülke genelinde dağıtımının durdurulacağını kaydetti. ABD’de zayıflatılmış canlı H1N1 virüsü içeren 2.4 milyon doz burun spreyi şeklindeki domuz gribi aşısı geçen hafta eyalet ve yerel sağlık idarelerine dağıtılmıştı.