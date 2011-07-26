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Ekonomi

Amerika'da Borç Krizi İçin Yeni Planlar

Amerikan Senatosu ve Temsilciler Meclisi liderleri, Beyaz Saray ve Kongrenin anlaşmaya varamaması üzerine borç tavanını yükseltecek yeni yedek planlar hazırlamaya başladı.

26 Temmuz 2011 03:00

T24- Amerikan Senatosu ve Temsilciler Meclisi liderleri, Beyaz Saray ve Kongrenin anlaşmaya varamaması üzerine borç tavanını yükseltecek yeni yedek planlar hazırlamaya başladı.

Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner, Cumhuriyetçi Kongre üyelerinden borç tavanını harcama kesintileriyle birlikte kısa süreli yükseltecek yeni planı desteklemelerini istedi. Boehner, iki partinin uzun süreli bir plan üzerinde anlaşmaya varacağından emin olmadığını söyledi.

Başkan Obama ve Senato çoğunluk lideri Demokrat Harry Reid ise, harcamalarda trilyonlarca dolar kesinti öngören uzun süreli bir borç tavanı yükseltme planı istiyor.

Kongrenin federal hükümetin borç para almaya devam etmesini sağlamak için 2 Ağustos’a kadar borç tavanının yükseltilmesi gerekiyor. Görüşmeciler bugün Asya borsaları açılmadan önce bir çerçeve anlaşma açıklanacağını umuyorlardı ancak bu gerçekleşmedi.

Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elinde tutan Cumhuriyetçiler, borçlanma sınırını arttırmak için bütçede daha fazla kesinti yapılmasını şart koşuyor. Cumhuriyetçiler, bütçe açığının kapatılması için kesintilerin yanısıra zenginler ve şirketlerden alınan vergilerin arttırılmasına da şiddetle karşı çıkıyor. Demokratlar ve Başkan Barack Obama ise sosyal programlarda yapılacak kesintilere karşılık vergilerin arttırılmasında ısrar ediyor.(VOA)

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