Amerika’da 1000 Türk ‘EV’lendi



T24- Türkler Amerika’daki mortgage krizini fırsata çevirdi. Türk yatırımcılar konut fiyatları yüzde 70’den fazla düşen Amerika’da 2 yıl içinde 1.000 ev aldı. Amerikan bankalarının sahiplerinden haciz yoluyla aldığı evler 35 bin dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor. Hem kira hem de prim beklentisiyle alınan evlerin yıllık kira getirisi Türkiye’deki bir konutun iki katına denk geliyor. Geçen yıl ev alanlar şimdiden yüzde 20 kâr etti.







Vatan'ın haberine göre, Türk yatırımcılar 2008 yılında ABD’de patlak veren mortgage krizini fırsata çevirdi. Kredi borcunu ödeyemeyen Amerikalılar’ın evlerini haczeden bankalar 100 bin dolarlık evleri 30 bin dolara indirince tüm dünyadan olduğu gibi Türkiye’den de talep patlaması yaşandı. 2 yıl içinde 1000 Türk Amerika’da ev sahibi oldu. Geçen yıl 30 bin dolara satılan evlerin fiyatı da bu yıl 50 bin dolara yaklaştı.







Ev bulmakta zorlanıyoruz







2008 yılında yatırım bankası Lehman Brothers’ın batmasıyla patlak veren mortgage kriziyle milyonlarca Amerikalı’nın evleri haczedilmişti. Bankalar borçlarını ödeyemeyenlerin evlerini paket halinde satışa çıkarmaya başlamıştı. Başta İngiltere, Kanada ve Çin olmak üzere dünyanın dört bir yanından müşteriler evleri kapıştı. 4 yıl önce satışa çıkan 1.6 milyon konuttan bu yıl itibarıyla 400 bin adet kaldı. Kriz nedeniyle yeni inşaat da yapılmayınca evlerin değeri her geçen yıl arttı. ABD’de 1 yıl içinde 400 bin adetlik stokun da tamamen bitmesi ve yeni inşaat projelerinin başlaması bekleniyor. Türkiye’de konutlar Amerika’daki emlak şirketleriyle ortak çalışan ofisler pazarlıyor. İnternet üzerinden evlerin tüm özellikleri, fiyatı ve kira geliri bulunuyor.





isteamerika.com isimli sitenin sahibi ve ABD merkezli emlak şirketi America Investment Management’ın İstanbul ofisini işleten Türk girişimci Bahtiyar Yurtoğlu, son dönemde Türkler’in ilgisinin arttığını söyledi. 3.5 yıl önce ABD’ye giden ve piyasayı keşfeden Yurtoğlu, “Yaklaşık 2 yıldır bu işi yapıyoruz. İlgi çok büyük. Şu an ev bulmakta sıkıntı çekiyoruz” dedi.







Çoğu peşin aldı





1 yıl içinde yeni inşaatlar başlayınca fiyatların yukarı çıkacağını anlatan Yurtoğlu, geçen yıl 30-40 bin dolar olan evlerin fiyatının bu yıl bile 55 bin dolara çıktığını belirtti.

Bahtiyar Yurtoğlu, 35 bin dolara satılan evlerin sıfır inşaat bedelinin 75 bin dolar olduğunu, 1 yıl sonra fiyatların tekrar 100 bin doların üzerine çıkacağını vurguladı. Yurtoğlu, ABD’de 100 bin doların altındaki evlere bankaların kredi vermediğini belirterek, “Kredi olunca 40 bin doları peşin 60 bin doları krediyle ev alınıyor. Ama Türk yatırımcılar nakit almayı tercih ediyor” diye konuştu.





1 yıllık kira geliri en az 5 bin dolar



ABD’den 55 bin dolara alınan evin yıllık kira getirisi 5 bin doları aşıyor. Türkiye’de ise bu rakama alınacak konutlarda kira geliri 3 bin dolar oluyor. Çoğunun içinde kiracı olan evlerin fiyatı da her yıl yüzde 20 artıyor.







Nasıl ev alınır?





ABD’de ev almak için Amerika’ya gitmek gerekmiyor. Tüm işlemler yatırımcılar Türkiye’deyken yapabiliyor.

Önce pasaport fotokopisiyle bir hesap açılıyor. Ardından beğenilen ev için verilen hesap numarasına swift yapılıyor. Evin bedeli aracı kurum yani emlakçının hesabına gönderiliyor. Satış işlemleri bitene kadar para bu hesapta bloke oluyor. İşlemler tamamlandığında Türk yatırımcı Amerikan konsolosluğuna gidip imzalarını atarak evin tapusunu yaklaşık 1 ay içinde üstüne alıyor. Bahtiyar Yurtoğlu, ABD’de ev almanın Türkiye’den almaktan daha pratik olduğunu söylüyor.





En çok Orlando, Miami ve Detroit’te satılık ev var





Bahtiyar Yurtoğlu, Türk yatırımcıların en çok Orlando, Miami ve Detroit’teki evleri almayı tercih ettiğini söyledi. Son dönemde 100’den fazla Türk’ün Orlando’dan ev aldığını anlatan Yurtoğlu, “Sadece biz burada 30 konut sattık. California ve New York’a da büyük ilgi var. 2 yılda Türkler’in ABD’nin tamamında aldığı ev sayısı 1000 adedi geçti” dedi.









1 ayda 100 kişi aradı







Yurtoğlu, son 1 ayda 100’e yakın kişinin ev için aradığını belirtti. Eskiden 1 ev için haftada 1-2 kişinin başvurduğunu aktaran Yurtoğlu, şöye konuştu: “Şimdi talep arttı. Artık 1 eve aynı gün 10 kişi birden başvuruyor. ABD’de teklif usülü var. 50 bin dolara satışa çıkan eve isteyen herkes teklif gönderiyor. Fiyat 60 bin olara bile çıkıyor. Buradan ev alan Türkler yatırım ve kira geliri için alıyor. Ayrıca çocukları Amerika’da okuyorsa onlar için de faydalı oluyor. Gelen taleplerin yüzde 90’ı ise ‘Oturma izni alabilir miyiz?’ diye oluyor. Ama oturma izni gibi bir söz veremiyoruz.”







İngiliz emlakçılar 100’er daire alıyor







ABD’ye yatırımcı olarak gittiğini ve ev aldığını, ancak daha sonra tanıdıklarına ve arkadaşlarına da önererek bu işe başladığını anlatan Türk girişimci Bahtiyar Yurtoğlu, ABD’deki evleri en çok İngilizler yatırımcıların konut aldığını söyledi.







Çinliler de seviyor







ABD’deki kriz nedeniyle satışa çıkan konutların yaklaşık yüzde 60’ının yabancı yatırımcılar tarafından paylaşıldığını ifade eden Bahtiyar Yurtoğlu, Amerika’daki konut pazarını şöyle anlattı: “Florida eyaletindeki Orlando bölgesinde en çok İngilizler, Kanadalılar, Brezilyalılar ve Çinliler ev alıyor. Hatta İngilizler 100’lük paketler halinde alıyorlar. Borçlarını ödeyemeyen Amerikalılar’dan evlerini alan bankalar hacizli evleri tek tek satmakla uğraşmıyor. Bunun yerine 100’lük paketler yapıyorlar. Evleri toplamda 3-4 milyon dolara alan İngiliz emlak firmaları daha sonra bunları İngiliz vatandaşlara tek tek satıyor.”



