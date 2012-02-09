-Amerika ve Asya kıtaları birleşecek ANKARA (A.A) - 09.02.2012 - Amerikan bilim adamları, Amerika ve Asya kıtalarının 50 ila 200 milyon yıllık bir süre içinde Kuzey Kutbu'nda birbirlerinin üzerine binerek birleşeceğini ileri sürdü. Yale Üniversitesi bilim adamları, gezegendeki tektonik hareketlere bağlı olarak kıtaların sürekli hareket ettiğini açıkladı. "Nature" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Avrupa ve Afrika kıtaları da Avustralya ile birleşerek yeni süper kıtaya katılacak. Asya, Avrupa, Afrika, Amerika, Avustralya ve Antarktika kıtalarının, yaklaşık 300 milyon yıl önce Pangaea adlı tek bir toprak kütlesinden ayrıldıkları sanılıyor. Yer değiştiren katmanların kıtaları periyodik olarak birbirine doğru ittiğini belirten jeologlar, Dünya üzerinde 1,8 milyar yıl önce Nuna adlı bir süper kıtanın olduğunu, 1 milyar yıl önce Rodinia adlı bir süper kıtanın oluştuğunu ve 300 milyon yıl önce de Pangaea süper kıtasının ortaya çıktığını söyledi. Bilim adamları, gelecek 50-200 milyon yıl içinde Amerika ve Asya kıtalarının birleşmesiyle ortaya çıkması beklenen süper kıtanın adını ise "Amasya" koydu.