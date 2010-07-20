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Dünya

AMERİKA, UÇAK GEMİSİYLE KUZEY KORE'YE GÖZDAĞI VERECEK SEUL (A.A)

20 Temmuz 2010 19:36

-AMERİKA, UÇAK GEMİSİYLE KUZEY KORE'YE GÖZDAĞI VERECEK SEUL (A.A) - 20.07.2010 - Amerikan nükleer uçak gemisi USS George Washington, Güney ile Kuzey Kore arasındaki gerginliğin ardından, ortak tatbikat için Güney Kore'ye gidiyor. Topçu helikopterleri dahil, 90 savaş uçağı taşıyan ABD'nin en büyük uçak gemisi, yarın Güney Kore'nin Busan limanına demirleyecek. ABD, Güney Kore ile birlikte ortak tatbikat yapacak. George Washington uçak gemisinde 6 bin 250 kişilik askeri personel görev yapıyor. 333 metre uzunluğundaki "yüzen dev ada", dünyanın en etkili savaş uçakları F-22 "Raptor"ları (Yırtıcı Kuş) taşıyor. Kuzey Kore'nin mart ayında bir Güney Kore mayın tarama gemisini torpil atışıyla batırması ve gemide 46 askerin ölmesi, 1953'de sağlanan ateşkesle bitirilen Kore Savaşı'ndan beri yaşanan en büyük gerginlik oldu. Kuzey Kore, torpil ateşlemediğini, Güney Kore gemisini batırmadığını öne sürüyor. Kuzey Kore ile Güney Kore, barış anlaşması imzalamadığından 60 yıldır "resmen savaş halindeler".

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