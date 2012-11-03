Amerika Sandy Kasırgası'nın yarattığı yıkımı silmeye çalışıyor

ABD, Sandy kasırgasının yaralarını sarmaya çalışırken, New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, tepkiler üzerine, kentte pazar günü yapılması planlanan büyük maratonun iptal edildiğini açıkladı. Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) ve Ulusal Futbol Ligi Oyuncular Derneği (NFLPA), Kızıl Haç'a, Sandy kasırgası için 1 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu.



Michael Bloomberg, yaptığı yazılı açıklamada, "Maratonun ve katılımcılarının üzerine gölge düşmesini istemediklerini, bu nedenle etkinliği iptal etme kararı aldıklarını" bildirdi.



Daha önceki açıklamalarında maratonun planlandığı gibi pazar günü yapılacağını söyleyen Bloomberg'in bu ısrarı, kaynakların kasırganın ardından kentin yaralarının sarılmasında kullanılması gerektiğini düşünenlerin yoğun tepkisini çekmişti.



Dünyanın en büyük maratonlarından biri olan New York Maratonu'na yarısı ülke dışından, 40 bini aşkın kişinin katılması bekleniyordu.

Kasırga yüzünden ABD genelinde hayatını kaybeden 90'ı aşkın kişinin neredeyse yarısının New York bölgesinden olduğu, bölgede 3,8 milyon eve hala elektrik verilemediği belirtiliyor.



Sandy Kasırgası için 1 milyon dolar



Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) ve Ulusal Futbol Ligi Oyuncular Derneği (NFLPA), Kızıl Haç'a, Sandy kasırgası için 1 milyon dolar bağışlayacak.

NFLPA ve NFL'nin ortak açıklamasında, Sandy kasırgasından zarar görenler için Kızıl Haç'a 1 milyon dolar bağışta bulunarak destek olacaklarını duyurdu.



Katrina'dan ders alındı



Amerikan Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı, 2005 yılında Katrina kasırgası sırasında eleştirilere hedef olmuştu. Ancak Ajans Sandy kasırgası sırasında hızla harekete geçip, geçmişten ders aldığını gösterdi.

ABD’de 17 eyaleti vuran Sandy kasırgası, bir kurumu Amerikalılara yeninden hatırlattı: Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı FEMA. FEMA, gazetelerin manşetlerinde sadece işler yolunda gitmediği zaman yer alıyor. Tıpkı 2005 yılındaki Katrina kasırgasında olduğu gibi.

Eski ABD Başkanı George W. Bush, dönemin FEMA Başkanı Michael Brown'a iyi iş çıkardığını söylerken, aslında felaketle mücadele birimlerinin pek çok yerde başarısızlığa uğradığı çoktan aşikârdı. FEMA, o dönem yeterince finanse edilmeyen, afetlere hazırlıksız ve acil durumlar karşısında hızlı hareket edemeyen bir kurumdu. Bugün her şey daha farklı görünüyor. Zira Katrina kasırgasından alınması gereken dersler alınmış gibi. FEMA’nın bütçesi artırıldı. Özellikle Obama döneminde kurum güçlendirildi ve başına işleyişten gerçekten anlayan bir başkan getirildi.

53 yaşındaki Craig Fugate, hayatı boyunca felaketle mücadele dışında neredeyse hiçbir şey yapmadı. Önce sıhhiyeci ve itfaiye eri olarak görev yapan Fugate, daha sonra Florida merkezli Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı’nın başkanı oldu. Fırtınaları, kasırgaları hiç kimsenin tanımadığı kadar iyi tanıyor. Fugate’nin sürekli dile getirdiği söz ise hazırlıklı olmak.



24 saat görev başında



FEMA, Sandy kasırgası, kıyıya vurmadan uzun süre önce, etkilenmesi muhtemel bölgelere, su, gıda ve jeneratör takviyesi yapmıştı. Ve kasırga karaya vardığında, yetkililer 24 saat göreve hazırdı.

Kasırgadan en çok etkilenen yerlerden bir olan New Jersey’in valisi Chris Christie, kasırganın etkilediği gece işleri düzene koymak için gece saat ikide FEMA’dan telefon aldığını övgü dolu ifadelerle dile getirdi. Ancak Sandy, bu kadar gündemde olması nedeniyle, başkanlık seçim kampanyalarını da etkilemeye başladı. Çünkü şu anda yürütülen ABD’de devletin rolünün ne kadar büyük olması gerektiği yönündeki siyasi tartışmalar için bir örnek teşkil ediyor.