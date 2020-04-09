Amerika’nın Türkiye'yi Swap hattına dahil etmemesi tartışma yarattı: Meksika var, TCMB neden yok?

Koronavirüs salgını sonrasında dolara yönelik küresel talebi karşılamak için 14 ülkenin merkez bankasıyla swap (para takası) hattı kuran ABD Merkez Bankası’nın (FED) Türkiye’yi dışarıda bırakması tartışma yarattı.

Dünya’nın haberine göre Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Derici Şengül, “FED’in swap imkanından yararlanmak için teminat olarak ABD tahvillerinizin olması gerekiyor. Türkiye, 2018 yılında tahvillerde ciddi bir azaltmaya gitti. Şu anda 3 milyar dolara yakın ABD tahvili var. Açılsa bile Swap hatlarından ancak bu kadar faydalanabiliyoruz. ABD tahvili olan ülke çok daha fazla yararlanabiliyorlar. Türkiye buradan malesef faydalanamıyor” dedi.

Swap hattını açılsa bile 3 milyar doların çok yetersiz kalacağını belirten Şengül, “Çok daha büyük montanlı bir pencere olması gerekiyor. IMF 50 milyar dolarla başladığı imkanı 1 trilyon dolara çıkartıyor. Belki de o fondan bir imkan yaratılabilir” diye konuştu.

"Amerika'yla konuşulup çözülebilir"

Şekerbank Başekonomisti Dr. Gülay Elif Yıldırım ise Amerikan Merkez Bankası’nın 2008-2009 Krizinde yaptığı gibi Swap hatlarıyla listedeki ülkelere ciddi bir likidite kaynağı yarattığını belirterek, “Endonezya’nın elinde 27-30 milyar dolar kadar ABD tahvili varken 60 milyar dolar seviyesinde bu imkandan faydalanmış. Demek ki, orada kaldıraçlı bir sistem var. Bence bu biraz Amerikan Merkez Bankası’yla yapılan anlaşmayla ilgili. Dış ticaret hacmine de bakılıyor. Konuşulup Amerikan Merkez Bankası’yla çözülebilecek bir durum. Sayın Cumhurbaşkanımız da G20 toplantısında G20 ülkelerine swap hattı açılması gerektiğini söylemişti. ABD, gelişmekte olan ülkeleri desteklerken, Türkiye kadar büyük bir ekonomiyi dışarda bırakmaz diye düşünüyorum” dedi.