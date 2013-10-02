Independent gazetesi, ABD'de Kongre'nin Cumhuriyetçi ve Demokrat kanatları arasında sağlık sistemindeki reforma takılan bütçe pazarlıklarının çökmesi üzerine federal hükümetin birçok hizmetinin askıya alınması var.

Gazete, ''Amerika modern tarihte hiç bu kadar bölünmüş müydü?'' diye soruyor.

Konuyu bugünkü baş yazısında da işleyen Independent, Amerika'da şu anki durumun çok daha kötüsü de yolda olabilir uyarısını yapıyor.

Zira önümüzdeki haftalarda Kongre'nin Amerikan hükümetinin ''borçlanma tavanını'' bir kez daha yukarı çekmesi gerekiyor.

Daha kötüsü yolda olabilir

Independent, ''Eğer bu gerçekleşmezse, etkisi sadece kapanmak zorunda kalan müzeler ve mecburen ücretsiz izne sevkedilen kamu çalışanlarıyla sınırlı kalmayacak.'' diye yazıyor:

''Eğer dünyanın en büyük borçlu hükümetinin tahvilleri üzerinde soru işaretleri doğarsa etkileri her yerde yükselen faizlerle hissedilecek, kredi krizi esnasında onca zarara yol açmış olan belirsizlik ortamına geri dönülecektir.''

Independent, küresel ekonomide tüyler ürpertici sonuçlar doğurabileceği için Amerikalı siyasetçilerin bu riski göze almayacağını ummak gerektiğini yazıyor. Ama eklemiş:

''Bu hafta Kongre'de tanık olunan siyasi oyunlardan sonra, emin olamayız.''

BBCTürkçe