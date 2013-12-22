'Amerika'nin yapmış olduğu rezilliklerin hâlâ tarihsel nemi kurumamıştır'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone'nin açıklamasını hedef alarak, Burayı zannediyorum ki bir müstemleke ülkesi olarak görmektedir ve yine zannediyorum ki Türkiye'nin farkında değildir.Amerika'nın dünyanın her noktasında, yapmış olduğu rezilliklerin hâlâ tarihsel nemi kurumamıştır'' dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ünsal Çakın ve Yaprak Karadeniz'in haberine göre, Aydın Menderes için düzenlenen anma törenine katılan Soylu, konuşması sırasında ''buradan açık bir şekilde söylemek isterim ki her büyükelçi bulunduğu ülkenin misafiridir ve o kurallara göre hareket etmekle mükelleftir, haddini bilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Aydın Menderes'in ölümünün ikinci yılında mezarı başında anıldı. Törene Menderes'in eşi Ümran Menderes, ailenin diğer üyeleri ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu katıldı. Törene katılanlar Menderes'in mezarı başında dua etti.

Süleyman Soylu duaların ardından gündeme, ağırlıklı olarak da ABD Büyükelçisi'nin değerlendirmelerine yönelik konuştu.

Müstemleke valisi olmadığını hatırlatmak istiyorum

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone'nin değerlendirmelerini esef ve üzüntüyle karşıladığını belirten Soylu, “Amerikan Büyükelçisi sanıyorum... Burayı zannediyorum ki bir müstemleke ülkesi olarak görmektedir ve yine zannediyorum ki Türkiye 'nin farkında değildir. Ve buranın ona, bir müstemleke ülkesi olmadığını, kendisinin de bir müstemleke valisi olmadığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

Türkiye, içerisinde hilelerle ve entrikalarla huzuru bozulacak ve istikrarı ortadan kaldırılabilecek bir ülke değildir. Ve yine kendisine şunu hatırlatmak isterim; yakın tarihte Amerika'nın dünyanın her noktasında, Vietnam dahil, Afganistan dahil, Irak dahil, hatta Mısır'da girdiği kumpas dahil, yapmış olduğu rezilliklerin hâlâ tarihsel nemi kurumamıştır. Bütün bunlara bakacağına, Türkiye'nin iç meseleleriyle uğraşmasını biz bu milletin evlâtları olarak kabul etmeyiz. Buradan açık bir şekilde söylemek isterim ki her büyükelçi bulunduğu ülkenin misafiridir ve o kurallara göre hareket etmekle mükelleftir, haddini bilmesi gerekir" diye konuştu.

Francis Ricciardone'nin bir grup AB Büyükelçisiyle görüşmesi sırasında “Halkbank konusunu dile getirmiştik. Sonuç alamadık. Şimdi imparatorluğun çöküşünü izleyeceksiniz” dediği iddia edilmiş, Ricciardone daha sonra yaptığı açıklama da bu sözler hakkında ''yalan ve iftira'' demişti.

Yeni kabinede yer alacak mı?

Soylu, adının yeni kabinede geçtiğiyle ilgili bir soruyu da şöyle yanıtladı, “Bunu da çok açık bir şekilde söyleyeyim; hayatım boyunca böyle bir beklenti içerisinde olmadım. Bugün duracağım pozisyon bellidir, bugün duracağım pozisyon demokrasinin yanında olmaktır, milli iradenin yanında olmaktır ve eğer olabiliyorsak Recep Tayyip Erdoğan 'a gönüldaş, arkadaş olabilmektir, onun siyaset ve dava arkadaşı olabilmektir. Onun ötesindeki hiçbir makam bizim için ehemmiyetli değildir. Ben AKP içerisinde hiç kimsenin, bunun ötesindeki hiçbir makam için aklından bir şey geçtiğini de zannediyor değilim."

Aydın eşi, yakınları ve törene katılanlarla vedalaştıktan sonra mezarlıktan ayrıldı.