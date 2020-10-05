Amerika’da şirket nasıl kurulur?

İşinizi dünya çapına taşımak ve küresel bir marka yaratmak için, atabileceğiniz en önemli adımlardan biri Amerika’da şirket kurmaktır. Amerika Birleşik Devletleri’ne, farklı vize türleri ile gitme şansınız olmasa dahi, danışman şirketler aracılığı ile kolay bir şekilde ABD’de şirket kurabilirsiniz. Amerika’da şirket kurmak için, ABD’de yaşamanız ya da ABD vatandaşlığına sahip olmanız gerekmemekte. Bu avantajı kullanan birçok girişimci, ABD’de kurduğu şirketle, yüz milyonlarca ABD’liye satış yapabiliyor ve dünya çapında bir prestij elde ediyor. Peki Amerikada şirket nasıl kurulur?

AmerikadaSirket ile, ABD’de şirketinizi günler içinde kurun

ABD’de şirket kurmak isteyen yatırımcı ve girişimcilere yıllardır hizmet veren, güvenilir bir danışmanlık şirketi olan amerikadasirket.com ABD’de şirket kurmak isteyenlere 360 derece bir hizmet sunuyor. ABD’ye gitmenize, vize almanıza gerek kalmadan gerekli belgeler ile şirket kurma sürecinizi sizin adınıza yürüten firma, ABD’deki yasal temsilciniz oluyor.

ABD’de şirket kurmak için hangi bilgilere ihtiyaç var?

Siz de, binlerce kişi gibi Amerika’da şirket kurmak istiyorsanız, belirlemeniz gereken konular ve hazırlamanız gereken belgeler şu şekildedir:

Şirketin türünün ve isminin beyanı

Sorumlu kişi ya da kişilerin beyanı

Adres ve telefon bilgileri

Limited şirket ise, şirket sahiplerinin beyanı, anonim şirket ise yönetici, hissedarlar ve adresler.

Kargo ve fatura için adres.

Gördüğünüz gibi, ABD’de şirket kurmak için gereken bilgiler oldukça az ve herkes kolay bir şekilde Amerikada şirket kurabilir. Amerika’da, başta Delaware olmak üzere şirketlerin en çok kurulduğu bölgeler arasında New York, Florida ve Kaliforniya eyaletleri yer alıyor. Amerikadasirket, sizden aldığı belgelerin ardından, şirket kurulumu için gereken hukuki süreci başlatıyor.

Amerika’da şirketinizin kuruluş aşamaları

Profesyonellerden oluşan ve Amerikada şirket kurulumu konusunda uzman olan amerikadasirket.com, bugüne kadar 3 binin üzerinde şirketin kuruluş sürecini organize etti. Belgeleri teslim ettikten sonra, dosyalarınızı Delaware eyaletinin Corporation departmanına sevk eden danışman şirket, sürecinizi takip ediyor. Şirket kuruluşu onaylandıktan sonra, Delaware eyaletinin resmi biriminden, e-posta adresinize şirketin onaylanmış dökümanları geliyor. Siz de, ABD’de bir şirket sahibi olarak, her türlü online satış ve diğer şirket faaliyetlerini yapma şansına sahip oluyorsunuz. Dilerseniz, onaylanmış belgelerin kargolanmasını da sağlayabilirsiniz.

Vergi hukuku konusunda uzman ekip ile her an destek

Amerikadasirket markası ile, bugüne kadar Türkiye’de birçok girişimcinin, ABD’de şirket açmasını sağlayan Social Enterprises LLC, Delaware şirket kuruluş sürecinizi tamamen kendi ekibi ile yürüten bir yapı olarak, asla aracı şirketler ile çalışmıyor. Dolayısı ile siz de bu süreçte başka şirketlerle muhatap olmuyorsunuz.

Yasal temsilciniz olan şirket, aynı zamanda uluslararası vergi hukuku alanında uzman bir ekip. Dolayısıyla, Amerika’da şirket kurduktan sonra, ABD vergi kurallarına ilişkin nasıl bir politika izlemeniz gerektiği konusunda, aldığınız destekle daha iyi ilerleyeceksiniz.

Amazon’da satış gibi dropshipping modelleri ya da ABD pazarında ciddi bir kitleye hitap edebileceğiniz özel iş alanları, Amerikada şirket kurmak ile çok daha kolay olacak. 295 dolardan başlayan ABD’de şirket kurma fiyatı, profesyonel desteği her an hissedeceğiniz ve şirketinizi bir dünya markası yapma yolunda önemli bir adım.