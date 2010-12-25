Amerika çamur deryası

T24 - Avrupa'da hayatı durma noktasına getiren soğuk hava Amerika'yı da etkisi altına aldı.Yoğun kar yağışı Las Vegas yakınlarındaki Charles Dağı'nda yolları kapadı.Los Angeles'da ise şiddetli yağmur, hayatı felç etti.Birçok ev ve iş yeri çamur altında kaldı.

Avrupa'da dondurucu soğuğun yol açtığı ulaşım kaosu devam ediyor. Birçok ülkede kar yağışı sürerken, durma noktasına gelen hava trafiği yolcuları isyan noktasına getirdi. Amerika'da ise yağmur sonrası çamur deryası alarmı var.















Dünyanın dört bir yanı Noel arifesinde, soğuk ve karlı günler yaşıyor.Trafikteki aksamalar nedeniyle binlerce kişi havalimanlarında mahsur kalmış durumda.İngiltere'de soğuklar etkisini az da olsa yitirdi. Ancak Avrupa'nın büyük bir kısmında durum farklı. İkinci kar dalgası, Fransa, Belçika, Almanya, İspanya ve İskandinav ülkelerinde hayatı felç etti.

Geçtiğimiz günlerde onlarca kişinin donarak yaşamını yitirdiği Polonya'nın Almanya sınırındaki Szczecin kentindeki Odra nehri dondu. Donan nehirde taşımacılık durdu.Alman ve Polonyalı polisler, acil yardım botlarıyla botlarıyla ırmak boyunca gezerek buzları kırmaya çalıştı.

Brüksel ve Paris gibi aktarma noktası niteliğindeki havalimanlarında ulaşım durdu, yüzlerce uçuş iptal edildi. Noel bayramı için evlerine gitmek isteyen yolcular, havalimanlarında kaldı.

Binlerce kişi, pistler donunca havalimanında çareyi yatmakta buldu. kadın, çocuk, yaşlı genç yolcular, hem şokta hem de endişeliydi.

ABD'de ise iki felaket bir arada

Okyanusun öbür yanı ABD'de ise iki farklı afet bir arada... Kar yağışı sonrası meydana gelen çığlar Las Vegas yakınlarındaki Charles Dağı'nda yolları kapadı.















Los Angeles ve sahil şehirindeki iki ayrı kentte ise yaklaşık bir haftadır devam eden yağışlar sonrası ortalık çamur deryası. Evler, araçlar, dükkanlar, yağmurlar gelen çamurun altında kaldı.

Yardım görevlileri, araçları kurtarmak için saatlerce uğraştı. California Valiliği acil durum ilan edildi.





