Amerika Bölünmüş Devletleri!

ABD'de yayımlanan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, toplu göçler, ekonomik çöküş ve ahlaki düşüşün gelecek sonbaharda ABD'de bir iç savaşı tetikleyeceğini ve doların düşeceğini öne süren Panarin, 2010 yılının haziran ayı sonralarında ya da temmuz başında ise ülkenin altı parçaya bölüneceğini savunuyor.Panarin'in teorisine göre, ABD, ülkenin batısında kurulacak Çin etkisindeki "California Cumhuriyeti", Meksika etkisindeki "Teksas Cumhuriyeti", ülkenin doğusunda başkent Washington D.C. ve New York'u da içeren bölgede kurulacak AB etkisindeki "Atlantik Amerika", Kanada etkisindeki "Merkezi Kuzey Amerika Cumhuriyeti", Japon ya da Çin'in himayesindeki Hawaii ve Rusya'ya katılacak olan Alaska'dan oluşan altı parçaya bölünecek.Panarin, "Şu anki durumda ABD'nin bölünme ihtimali yüzde 45-55. Bu bazılarını mutlu edebilir, ancak mantıklı düşünürsek, bu Rusya için en iyi senaryo olmaz. Evet, Rusya dünyada daha güçlü hale gelir, ancak ağırlıklı olarak dolara endeksli ve ABD ile ticarete dayalı olan ekonomisi zarar görür" ifadesini kullanıyor.Bütün dünyanın, ABD'nin 44. Başkanı seçilen Barack Obama'dan mucizeler beklediğini söyleyen Panarin, ilkbahar geldiğinde herkesin mucize olmadığını net bir şekilde göreceğini savunuyor.Rus medyasının büyük ilgi gösterdiği Panarin, yaklaşık 10 yıldır dile getirdiği iddiasının bugüne kadar çok inandırıcı bulunmadığı, ancak son dönemde çıkan ekonomik krizle birlikte insanlara gerçekçi gelmeye başladığını söyledi. İlk kez 1998 yılında uluslararası bir konferansta dile getirdiği teorisini bir süre önce Rusya Dışişleri Bakanlığında bir yuvarlak masa toplantısında sunan Panarin, davet edildiği çeşitli üniversitelerde ve medyada da konuyla ilgili konuşmalar yapıyor.Eski bir KGB analisti olan ve siyaset bilimi doktorası bulunan 50 yaşındaki Prof. Panarin'in ABD ekonomisi üzerine çalışmaları da bulunuyor. Boris Yeltsin döneminde stratejist olarak görev yapan Panarin, ülkesinde saygın bir isim. ABD-Rusya ilişkileri konusunda medyada sık sık görüşlerine yer verilen Panarin, Rusya Dışişleri Bakanlığının diplomatlarının yetiştirildiği akademinin dekanlığı görevini yürütüyor.Panarin özellikle son yıllarda, Ortadoğu'daki istikrarsızlıktan küresel ekonomik krize kadar her şeyden Washington yönetimini sorumlu tutan bir yaklaşım sergiliyor. Panarin, Rusya'nın ise, 1990'larda yaşadığı güçsüz dönemin ardından dünya sahnesindeki eski rolüne dönmekte olduğu kanaatinde.