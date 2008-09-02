Amerika Açık'ta sona doğru

Kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasına 1 numaralı seri başı olarak katılan Rafael Nadal, 4. turda Amerikalı Sam Quarrey ile karşılaştı.



İlk seti 6-2 kazanan Nadal, ikinci seti 7-5 kaybetti. Üçüncü set tie-break ile Nadal'ın oldu. Büyük çekişmeye sahne olan son seti de 6-3 kazanan İspanyol raket, çeyrek finale yükselen taraf oldu.



Turnuvanın 6 numaralı seri başı Andy Murray ile 10 numaralı seri başı Stanislas Wawrinka'yı karşı karşıya getiren maçta ise İskoç raketin büyük üstünlüğü vardı. Murray, 6-1, 6-3 ve 6-3'lük üç setle İsviçreli rakibini turnuvanın dışına itti.



Murray'nin çeyrek finaldeki rakibi, Japon Kei Nishikori'yi 3 set sonunda geçen, tenis dünyasının genç yıldızlarından Arjantinli Juan Martin Del Potro olacak.



Bayanlarda ise Venus Williams, Polonyalı Agnieszka Radwanska'yı çok rahat bir oyunla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.



Kardeşi Serena da, Fransız Severine Bremond'u 6-2'lik iki sette geçerek çeyrek finale yükseldi. İki kardeş çeyrek finalde yarı final mücadelesi yapacak.



Sezonun en formda isimlerinden Dinara Safina da, çeyrek finale yükselen bir başka tenisçi oldu. Rus raket, Alman Anna Leno Groenefeld'i 7-5 ve 6-0'lık setlerle turnuvanın dışına itti.



Safina çeyrek finalde, Fransız Amelie Mauresmo'yu çok rahat bir oyunla eleyen İtalyan Flavia Pennetta ile karşılaşacak.

