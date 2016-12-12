Ameliyatta Facetime dönemi

Parkinson tedavisinde yeni uygulanmaya başlanan ‘Mikro Elektrot Kayıt ve Stimülasyon’ tekniği sayesinde ameliyatta uyutulmadan alınan hastalar hayran oldukları isimlerle Facetime üzerinden canlı bağlantı kurup, moral depolayabiliyorlar.

Türkiye’de yaklaşık 150 bin Parkinson hastası olduğu tahmin edilirken, hastaların yaşadığı en büyük sorunların başında titreme, dengesizlik, donukluk ve hareket kaybı geliyor. Ameliyat olmaktan çekinen birçok hasta ise ortaya çıkan belirtilerle baş etmeye çalışıyor. Uyutulmadan yapılmaya başlanan ‘Mikro Elektrot Kayıt ve Stimülasyon’ tekniği ise hastaların yeni umudu haline geldi.

Günel’den şarkı dinledi

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre ‘Mikro Elektrot Kayıt ve Stimülasyon’ tekniği ile ameliyat sırasında hayran olduğu sanatçı ile bağlantı kuran isimlerden biri de Azerbaycan’dan Türkiye’ye tedavi için gelen 55 yaşındaki Firdevsi İsmailov. İsmailov ameliyaı surasında, Azeri şarkıcı Günel ile bağlantı kurdu.

Bağcılar’da özel bir hastanede gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından taburcu edilen İsmailov, tam 6 yıldır Parkinson ile mücadele ediyor. Ülkesinde diş hekimliği yapan ancak Parkinson teşhisi konulduktan sonra işini bırakmak zorunda kalan İsmailov, gitmedik doktor, çalmadık kapı bırakmadığını belirterek, “Son çare olarak kardeş ülkemiz Türkiye’ye geldim” diyor.

Uyutulmadan yapılan ameliyata girdikten sonra Facetime üzerinden Günel ile konuşan İsmailov, 5 dakikalık bağlantı sırasında şarkı dinleme fırsatı da yakaladı. Ameliyat sırasında vatandaşına şarkı söyleyip moral veren sanatçı Günel ise cerrahi operasyonu gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Ali Zırh’a “Hastamız iyileşsin, sizi mutlaka ziyarete geleceğim” dedi.

Beyne pil yerleştirildi

İsmailov’un ameliyatını gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh ise şu bilgileri verdi:

Ameliyat son derece başarıyla gerçekleştirildi. Hastamızı uyutmadık. Firdevsi Bey, Günel’in hayranı olduğunu söyleyince, sanatçıya ulaşıp Facetime bağlantı yapacağımız söyledik. Günel hanım sağolsun bizi kırmadı. Ameliyat 3.5 saat sürdü. Teknolojik yöntem sayesinde hastamızın baş kısmında birer küçük delik açtık. Bu deliklerden kafatasını içine girip ucu 2 mikron kalınlığındaki elektrot sayesinde beyindeki hücrelerin sesini dinledik. Beyinde her bir hücrenin dili var. Parkinson hastalığından sorumlu hücrelerin dilini dinledikten sonra, uyanık hastaya mikro amper düzeyde elektrik akımı verdik. 80 mikrondan daha az pay ile hücrelerin yerini ve dokunmamamız gereken hücrenin yerlerini bulduk. Mikron düzeydeki cihazlar ile pil cihazını hastanın beynine yerleştirdik. İsmailov 2 günde taburcu edildi. Belli periyotlarda ayaktan kontrole gidip gelecek.”

"Hayatı olumsuz etkiliyor"

Parkinson belirtileri görülmeye başladığında ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Dr. Zırh, “Yürüme güçlüğü ve denge bozukluğu ileri evre Parkinson hastalığı olan kişilerin hayatını olumsuz etkiliyor. Parkinson tanısı konulan kişilerin yüzde 70’i bir yıl içerisinde 1 kez düşme, yüzde 50’si de takip eden yıl içerisinde düşme riski taşıyor. Bu düşmeler kimi zaman çok ciddi sorunlara yol açabiliyor. Kimi hastalarda kırık, çıkıklar, kimilerinde kanalamalar bile görülebiliyor.

