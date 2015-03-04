Ameliyathanede dikiş ipini bulamayan doktor, hemşireyi yumrukladı!

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Nursel Algım, ameliyat sırasında Ortopedi ve Travmatoloji bölümü araştırma görevlisi Dr. Feyzi Kılıç'ın hakaret edip, yumruk attığını ileri sürerek şikâyetçi oldu.

Şiddete maruz kalan hemşire Nursel Algım, doktorun ameliyathanede dikiş ipini bulamaması üzerine kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü. Algım, doktor Feyzi Kılıç'ın kendisine küfür etmesinin ardından kendisine yumruk vurduğunu ifade etti. Algım, "Peşinden gidip, 'Senin annen, bacın yok mu? Yazıklar olsun, ne kadar kolay küfür ediyorsun' diye konuşunca, erkek soyunma odasından tekrar geri geldi. Hiç vuracağını tahmin etmedim. Bir anda elini kaldırınca refleks olarak elimi yüzüme kapattım. Yumruğunun yarısı elime, yarısı da gözaltına geldi" dedi.

Tıp Fakültesi Dekanlığı önünde toplanan 20 kadar hemşire olayı protesto ederken, dekanlık binasından çıkan Dr. Feyzi Kılıç'a 'yuh' çektiler. Sağlık-Sen Şube Başkanı Abdullah Duman, "Sorumlunun hakettiği cezayı alması için çalışacağız" dedi.

Hümeyra Pardeli ve Zafer Kumru’nun DHA’da yer alan haberine göre, olay, 3 Mart günü saat 01.15 sıralarında Yakutiye Araştırma Hastanesi ameliyathanesinde meydana geldi. İddiaya göre Cerrahi Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde görevli araştırma görevlisi Dr. Feyzi Kılıç, acil bir hastayı ameliyat ederken dikiş iplerini bulamayınca sinirlendi. Bunun hesabını hemşire Nursel Algım'dan (25) soran Dr. Kılıç, iddiaya göre ameliyathanede hakaret edip, yumruk attı.

Yaşadığı olaydan sonra hastanede bulunan polise giden Nursel hemşire Dr. Kılıç'tan şikayetçi olduğunu söyledi. Olayın duyulmasının ardından dün 20 kadar hemşire Tıp Fakültesi Dekanlığı önünde toplanarak bir doktorun hemşireye hakaret etmesi ve yumruk atmasını kınadı. Hakaret ve saldırıyı protesto etmek için toplanan hemşireler, bu sırada dekanlık binasından çıkan Dr. Feyzi Kılıç'ı görünce 'yuh' çekmeye başladılar. Tepkileri gören Dr. Kılıç, hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaştı.

Dekanlık binası önünde bir açıklama yaparak yaşanan olayı kınayan Sağlık-Sen Şube Başkanı Abdullah Duman, bir sağlık çalışanı olan doktorun, yine başka bir sağlık çalışanına yönelik şiddet uygulamasını protesto ettiklerini söyledi. Abdullah Duman, "Şiddetten rahatsız olan sağlık çalışanlarının bu konuya daha fazla hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. Yaşanan bu çirkin olay, sağlık çalışanları olarak bizleri derinden üzmüştür. Sorumlunun hak ettiği cezayı alması için çalışacağız" diye konuştu.

Doktor ve hastane yönetimi konuşmadı

Durumu hastane yönetimine ve adli makamlara bildirdiğini ifade eden hemşire Nursel Algım olayı ve gelişmeleri şöyle anlattı:

"Ameliyathanede iki vaka vardı; biri genel cerrahi, diğeri ortopedi. Ortopedi ameliyatının ardından bir ortopedi vakası daha gelecekti. Ben o sırada diğer ameliyata hazırlık yapmak için doktor beye söyleyip çıktım. Çıkarken de 'Doktor bey dikişler burada hazır' dedim. Ben çıktıktan sonra dikişleri bulamamış. Arkamdan 'Nursel neredesin?' diye bağırmaya başladı. Gittiğimde 'gerizekalı nerede bu dikişler' dedi. Doktor, hakaretle konuşmaya başlayınca ben sakin bir şekilde 'sizin karşınızda bir bayan var bu şekilde konuşamazsınız' diye karşılık verdim. Bunun üzerine sedyeyi tekmelemeye, üzerindeki önlüğü parçalamaya başladı. 'Gideceksin lan buradan' diyerek beni odadan kovdu. Ben de 'siz rahatsızsanız, siz gidin' dedim. Onun üzerine sinirlendi ve gitti. O sırada bana küfür etmiş, bunu arkadaşlarım duymuş. En son ben namusumla alakalı bir küfür ettiğini duydum. Peşinden gidip, 'Senin annen, bacın yok mu? Yazıklar olsun, ne kadar kolay küfür ediyorsun" diye konuşunca, erkek soyunma odasından tekrar geri geldi. Hiç vuracağını tahmin etmedim. Bir anda elini kaldırınca refleks olarak elimi yüzüme kapattım. Yumruğunun yarısı elime, yarısı da gözaltına geldi. O sırada irkildim, ayaklarımdan terliklerim çıkmış. Geri sendeleyince arkadaşım Merve tuttu. Bunu gören hiçbir ortopedi doktoru yanımda olmadı. Ben de erkek soyunma odasına peşinden gittim, yumruğunu sıktı tekrar vuracaktı ki anestezi doktoru Sinan bey geldi. Aramızı açtı, onun ağzını kapatıp, yere yatırdı ki tekrar bana vurmasın. Biz bir ekibiz, birbirimizi idare ediyoruz. Ama bunun stresini bir alt-üst ilişkisi düşünüp de egosunu tatmin edercesine sen hemşireden çıkaramazsın. Asistan azlığından dolayı hocalar haklı da haksız da olsalar onların arkalarında duruyor. Bizim arkamızda duran yok. Sağlık-Sen'e, Türk Sağlık-Sen'e yanımda oldukları için teşekkür ediyorum."

Olayla ilgili olarak Dr. Kılıç ile hastane yönetimi ve dekanlık açıklama yapmadı.