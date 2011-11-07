-Ameliyathanede çocuk tacizine hapis cezası ANKARA (A.A) - 07.11.2011 - Ankara'da hasta olan annesine refakat eden 15 yaşındaki kızı ''kan alma'' bahanesiyle kandırarak ameliyathaneye götüren ve burada ''cinsel tacizde'' bulunan hastanenin temizlik görevlisi 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, mağdurenin, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat olan annesine refakat ettiği sırada, hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan A.R'nin gece saatlerinde odaya gelerek ''kan alması gerektiğini'' söylediği belirtildi. Üzerinde yeşil elbise ve maske bulunan A.R'yi doktor zanneden mağdurenin, A.R. ile ameliyathaneye indiği anlatılan kararda, A.R'nin ameliyathanede mağdureye kalçasından iğne yaptığı, mağdurenin, canının yandığını söylemesi üzerine de ''masaj yapacağım'' bahanesiyle elle tacizde bulunduğu ifade edildi. Sanığın, daha sonra ağlayan mağdureyi, annesinin yanına götürüp bıraktığı kaydedilen kararda, mağdurenin olayı annesine anlatmasının ardından, durumun hastane yönetimine bildirildiği, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı, ameliyathanede yapılan incelemede A.R'nin parmak izinin yer aldığı boş enjektör ile mağdureye ait iç çamaşırının bulunduğu ifade edildi. Gerekçeli kararda, olay nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulunun, ''mağdurenin ruh sağlığının bozulduğunu belirlediği'' kaydedildi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, A.R'yi 12 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.