Ameliyat yerini Rabbime sordum, gösterdi

ABD'nin Cleveland kentinde 2 hafta önce başarılı bir by-pass ameliyatı geçiren Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Türkiye'ye döndü. Dönüşünde eşi Ahsen Unakıtan ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Kemal Unakıtan, sağlığına ilişkin bilgi verdi.



Toplantıda Ahsen Unakıtan ilginç bir bilgi verdi: Kemal Bey hastalığının tedavisi için Rabbime sordum. Nerede ameliyat olması daha iyi olur?' diye. İçime bir his doğdu, ABD'deki Cleveland diye... gösterdi. Rabbime şükürler olsun.



Kemal Unakıtan, Türkiye'ye oğlu, kızı ve eşi ile birlikte döndü. Ahsen Hanım'ın oldukça yorgun olduğu gözlemlendi.



Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, tedavi amacıyla ailesiyle birlikte 10 şubatta ABD'ye gitmiş, 16 şubatta Cleveland Clinic'te başarılı bir by-pass ameliyatı geçirmişti.

Bu arada Unakıtan, 1 hafta sonra çalışmaya başlayacağını söyledi. Ayrıca şu açıklamalrda bulundu:



"Tedavi için ABD'ye gittim. Ayın 16'sında bir ameliyat getirdim. Onlar bitti ve Türkiye'ye dönebilirsin dediler. Fazla beklemeden ben de döndüm.



Hasatlığımda yanımda olan tüm dostlarıma, çiçek gönderen tüm dostlarıma, bana erişemediği halde dualarını gönderen bütün dostlara çok teşekkür ediyorum.



Bu arada medyaya da teşekkür ediyorum. Gerekli ilgiyi fazlasıyla gösterdiler. Hatta hastaneye gelip yayın yaptılar. Orada bir Türk TV'sini izlemek mümkündü. Bütün halkımıza çok teşekkür ediyorum. Allah kimseyi oralara muhtaç etmesin. Ama o doktarları da başımızdan eksik etmesin.



1 haftaya kadar çalışmaya başlarım sanırım. Ameliyat sırasında da sıkıntıyı benden çok eşim ve çocuklar çektiler. Beni narkozla uyuttular, bir şey görmedim de duymadım da. Sonradan dediler ki "5 tane damarın değişti"



İcra bir bütündür. Hükümet bir bütündür. Asil yoksa vekil vardır. Asil yoksa vekil asil gibi hareket edebilir. İstenmeyen sebeplerden de olsa yokluğum sözkonusuydu. O arada yapılan tüm tasarruflar da geçerlidir."



Herkesin Unakıtan'ı



Bakan Unakıtan'dan sonra eşi Ahsen Unakıtan konuştu:



"Önce her zamanki gibi Rabbime şükrediyorum. Bakan Türk milletine hizmet aşkı dolu bir insan. Hacettepe’ye grip nedeniyle başvurmuştuk. Damarlarının tıkalı olduğunu öğrenince kabullenemedim. Bakan, by pass gerekiyorsa bu olacak, ben sadece sana ait değil bundan sonra milletinde Unakıtan’ıyım ben dedi."



'One Munite' oğlunuzun mu?



Unakıtan daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı:



'One Munite' isim hakkını oğlunuz mu aldı?



"Böyle bir durum olduğunu sanmıyorum."



Türkiye krizden az etkilendi



Ekonomi sağlığına ne zaman kavuşur?



"Türk ekonomisi dünya ekonomisiyle sıkı sıkıya bağlı. Bizim Türkiyemizin etkilenmesi çok daha az onların yanında. Düşünün her gün bir şirket muazzam zararlar açıkladı. Daha yeni AIG muazzam zararlar açıkladı. Obama büyük bir paket geçirdi. İşsizlik hat safhada. İngiltere Fransa Japonya deseniz öyle. Bu dünyanın küresel krizi artık hep beraber bitmedikçe Türkiye’de de kolay kolay bitmez. Onu iyi hesaplamamız lazım.



Oraya gelen birkaç iş adamıyla da konuştum. Onlar 'Türkiye’nin çok daha iyi olduğunu görüyoruz' dediler. Bizde en azından batan banka yok. Onlarda ben okudum 250 tane banka batmış. Şimdi bankalara dayanma testi yapıyorlar. Bu banka krizlere karşı ne kadar dayanabilir onun testini yapıyor. Testte dayanıksız çıkanlara herhalde bir şey düşünecekler. Dünya ekonomisi şu anda hasta. By pass olacak durumu da yok. Ona başka bir tedavi uygulamak icap ediyor. Bizi Türkiye ilgilendiriyor. Özel tedbirler aldık, almaya da devam edeceğiz."