Ameliyat olmadan 1 ay önce sigarayı bırakın

Cep telefonu sigara kadar tehlikeli



Kanserli akciğer resimli sigara paketleri

Hürriyet'te yer alan haberde, İsveç’in başkenti Stockholm’deki Karolinska Enstitüsü’nde elde edilen araştırma sonuçlarına göre sigara içenler, içmeyenlere göre daha fazla komplikasyona maruz kalıyor, operasyon yaraları daha geç kapanıyor.Araştırma kapsamında 117 hasta denek olarak kullanıldı. Grubun yarısına sigara bırakma terapisi uygulandı. Sonuçta sigarayı bırakmayan kontrol grubuna mensup hastalarda, ameliyat sonrası iki kat daha fazla komplikasyon meydana geldi.