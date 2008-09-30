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Sağlık

Ameliyat olmadan 1 ay önce sigarayı bırakın

Hastanın geçireceği operasyondan 1 ay önce sigarayı bırakması, ameliyat sonrasında komplikasyon riskini azaltıyor.

30 Eylül 2008 03:00

Hastanın geçireceği operasyondan en az dört hafta önce sigarayı bırakması, ameliyat sonrasında komplikasyon riskini azaltıyor.

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Hürriyet'te yer alan haberde, İsveç’in başkenti Stockholm’deki Karolinska Enstitüsü’nde elde edilen araştırma sonuçlarına göre sigara içenler, içmeyenlere göre daha fazla komplikasyona maruz kalıyor, operasyon yaraları daha geç kapanıyor.

Araştırma kapsamında 117 hasta denek olarak kullanıldı. Grubun yarısına sigara bırakma terapisi uygulandı. Sonuçta sigarayı bırakmayan kontrol grubuna mensup hastalarda, ameliyat sonrası iki kat daha fazla komplikasyon meydana geldi.

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