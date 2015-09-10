'Ameliyat, kan nakli ve diş tedavisinde Alzheimer bulaşabilir'

İngiltere’de yapılan bir araştırmada Alzheimer’in ameliyat aletleri, kan nakli ya da diş tedavisi yoluyla insandan insana geçebileceği görüldü.

Şimdiye kadar bilim insanları hastalığın büyük ölçüde yaşlılık ve kısmen de genlerle ilgili olduğunu düşünüyordu.

Ancak sonuçları bilim dergisi Nature’da yayımlanan araştırma, hastalığın Alzheimer “tohumları” olarak bilinen prionlar vasıtasıyla insandan insana geçme olasılığını ortaya koydu.

Metal yüzeylere yapışan bu mikroskobik protein molekülleri, geleneksel sterilizasyona karşı dirençli.

University College London’dan nöroloji uzmanı Prof. John Collinge, araştırmalarıyla ilgili olarak “Üç yolla beyninizde bu protein tohumları oluşur. Ya kendiliğinden – yaşlandıkça ortaya çıkan bir talihsizlik olarak- ya bozuk bir genden ya da tıbbi bir kazadan. Bizim hipotezimiz bu” dedi.

'Temasla geçmiyor'

BBC Türkçe'de yer alan habere göre araştırmada, hastalığın Alzheimer hastasıyla temastan geçebileceğine dair hiçbir bulguya rastlanmadı.

Ancak tıbbi işlemlerin hastalığın habercisi olan protein oluşumlarına neden olabileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre, teorik olarak kan nakli, beyin ameliyatı, ya da kanal tedavisi gibi invaziv diş operasyonlarında Alzheimer’ın geçmesi mümkün. Kuluçka süresinin 40 yıla kadar çıkması nedeniyle insanların hastalığa yakalandığını anlayamayabileceği ifade ediliyor.

Bu bulgulara, Creutzfeldt-Jakob hastalığından ölen (CJD) sekiz kişinin beyinleri incelenirken rastlandı.

Orta yaşlarda ölen bu hastaların hepsine 1955 ile uygulamanın yasaklandığı 1985 yılları arasında kadavralardan alınan büyüme hormonu nakledilmiş.

Hastaların dördünde çok yüksek seviyede amiloid beta proteinine rastlandığı belirtiliyor. Beyin hücrelerinin arasında oluşan bu yapışık protein oluşumları, Alzheimer hastalarında hücrelerin birbirleriyle normal iletişim kurmasını engelliyor.