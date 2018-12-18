Ameliyat edilemeyen kanseri olan 11 yaşındaki kızın beynindeki tümör kayboldu

T24 Haber Merkezi

ABD'nin Texas eyaletinde yaşayan 11 yaşındaki Roxli Doss'a doktorlar tarafından ameliyat edilemez beyin tümörü teşhisi konulmuştu. Doss bu teşhisin ardından radyasyon tedavisi görmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Doss'u tedavi eden doktor ekibini şaşırtan bir olay meydana geldi; 11 yaşındaki kızın beynindeki tümör bir anda ortadan kayboldu.

Fox News'ta yer alan habere göre Doss'un annesi ve babası kızlarını "Tanrı'nın iyileştirdiğine" inandıklarını belirtti. Doss'un velileri uzun zamandır bir mucize gerçekleşmesi için dua ettiklerini de belirtti.

Doss'un doktorlarından Dr. Virginia Harrod olanları şöyle değerlendirdi: "Roxli'nin MR çekimlerine gördüğümde gözlerime inanamadım. Tümör görülmüyordu, bu çok olağandışı bir şey".

Doktorlar, Doss'un tedavisine devam edecek.