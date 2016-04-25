Amedsporlu yöneticileri darp eden 6 kişi yakalandı

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda dün oynanan TFF 2. Lig karşılaşması olan Ankaragücü-Amedspor karşılaşmasının 85. dakikasında protokol tirübününde yaşanan olaylarda Amedspor yöneticilerine saldırı oldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün 6 kişinin yakalandığı belirtildi. açıklama yaptı, 6 kişinin yakalandığı belirtildi.

Karşılaşmayı şeref tribününde izleyen Amedspor yöneticileri Nurullah Edemen, Soran Mızrak, Mevlüt Aslan, Ekrem Yeşil ve Kulüp Başkanı Ali Karakaş, 30 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Kanlar içerisinde Ümre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Amedspor yöneticileri, yapılan tedavilerin ardından karakola giderek şikayetçi oldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Amedspor yöneticilerine fiilen saldırdıkları kamera kayıtları ile tespit edilen 6 kişinin yakalandığı belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Müsabakanın ikinci yarısında, saat 17.11'de Amed Sportif Faaliyetler takımının 2. golü atıp müsabakada 2-1 üstünlüğü sağladıktan sonra Amed Sportif Faaliyetler Kulübü yöneticilerinin sevinmeleri üzerine protokol tribününde meydana gelen olaylarla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde, Amed Spor yöneticilerine fiilen saldırdıkları kamera kayıtları ile tespit edilen ve MKE Ankaragücü Spor Kulübünün davetlisi olarak protokol tribününde bulunan O.K, K.Ç, A.K, O.G, İ.B, V.K. isimli şahıslar yakalandı. Kamera görüntülerinde bulunmakla beraber kimliği henüz tespit edilemeyen 4 kişinin aranmasına devam edilmektedir."

Şahıslar hakkında 6222 sayılı kanunun 17. maddesindeki "spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi" ve "kasten yaralama" suçundan haklarında işlem başlatıldığı vurgulandı.

"Amedspor'a gönül vermiş herkese yapılan saldırı"

T24’e konuşan Amedspor Kulüp Başkanı Ali Karakaş, “İkinci golümüzden sonra 30 kişlilik grup bize tekme tokat saldırdı. Aralarında güvenlik görevlileri de vardı. Spor adına utanç verici bir durum. Bu çirkin saldırını sebebi Türkiye Futbol Federasyonu’nun Amedspor’a olan siyasi yaklaşımıdır. Bu saldırı Amedspor şahsında Amedspor'a gönül vermiş herkese yapılan saldırıdır” dedi.