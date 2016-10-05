Amedsporlu futbolcu Deniz Naki'ye 5 yıl hapis sistemi

Türkiye 2'nci Ligi'nde mücadele eden Amedsportif Kulübü futbolcusu Deniz Naki hakkında, sosyal medya hesaplarından, 'Terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Amedsporlu Deniz Naki hakkında, 'Terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla başlattığı soruşturma tamamlandı. İddianamede, Naki'nin Facebook ve Twitter hesaplarından yaptığı 7 ayrı paylaşımda örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



İddianamede, polis tarafından düzenlenen tespit tutanağına dikkat çeken savcı, Naki'ye ait olduğu belirtilen Facebook hesabından 4 Ocak 2016 günü, "Bir baba düşünün iki evladı da vurulmuş ve yanlarında öylece çaresizce cansız bedenlerine bakıp duruyor, Cizre'de yasak var diye onları gömemiyor" diyerek bir paylaşım yapıldığı belirtildi. İddianamede "Halkın bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesiminin, diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edildiği, bölge halkının Türkiye Cumhuriyeti devletine olan güvenini sarsmayı amaçladığı, PKK/KCK terör örgütünün aleni propagandasının yapıldığı değerlendirilmektedir" denildi.

04 Eylül 2015 tarihinde Deniz Naki Offıcal kullanıcı adı ile yapılan paylaşımda 'Dersimin yiğitlerine bin selam olsun' sözlerinin bulunduğu iddia edilen iddianamede şu ifadelere yer verildi:



"4 Eylül 2015 günü Tunceli Şehit Nahit Polis Merkezi Amirliğine PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırı sonrası etkisiz hale getirilen iki terör örgütü mensubuna ithafen bu ifadelerin paylaşıldığı görülmektedir."



İddianamede Amedspor'un, 31 Ocak 2015 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Bursaspor'u kendi sahasında 2-1 yenerek yarı finale yükseldiği maçtan sonra Deniz Naki'nin sosyal medya hesabından paylaştığı "Bu galibiyeti topraklarımızda 50 günden fazladir süren zulümde hayatlarini kayip eden ve yaralilarimiza adıyoruz armağan ediyoruz. Her Biji Azadi" ifadelerine de yer verildi.



Savcı, paylaşımlarda güvenlik güçlerinin bölge halkına yönelik katliam yapıyormuş gibi gösterme çabaları olduğunu öne sürdü.

"Amacım barış mesajı vermek"

Önümüzdeki günlerde 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak olan Deniz Naki ise iddianamede yeralan ifadesinde paylaşım yapılan hesabın kendisine ait olduğunu belirterek, "Paylaşımlar bana aittir. 4 Eylül 2015 tarihli paylaşımı benim yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum. Almanya'da bir arkadaşım hesabımdan paylaşım yapabiliyor. Bu paylaşımı o yapmış olabilir. Bu paylaşımları yapmaktaki amacım barış mesajları vermekti. Ben her zaman bu fikrimi dile getirdim. Bir insanın ölmesine hiç kimse sevinmez. Benim paylaşımlarım kendi kişisel görüşüm. Bu ülkede kardeşçe, birlikte, eşit bir şekilde yaşamak isteğimi ortaya koymak ve bunu sağlamaktır. Benim terör örgütü ile herhangi bir bağlantım yoktur" dedi.