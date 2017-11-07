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Spor

Amedspor'da Ahmet Akcan dönemi

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - TÜRKİYE 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Külübü'nde, yönetim Taner Taşkın'dan boşalan teknik direktörlüğe Ahmet Akcan'ı getirdi

07 Kasım 2017 18:55

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - TÜRKİYE 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Külübü\'nde, yönetim Taner Taşkın\'dan boşalan teknik direktörlüğe Ahmet Akcan\'ı getirdi. 
Futbol Federasyonu 2\'nci Lig, Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Külübü yönetimi, Taner Taşkın\'dan boşalan teknik direktörlük görevi için, tecrübeli çalıştırıcı Ahmet Akcan ile anlaştı. Dün akşam Diyarbakır\'a davet edilen Akcan, gece geç saatlere kadar süren görüşmenin ardından bugün kulüp tesislerinde düzenlenen törenle Amed Sportif Faaliyetler Külübü\'ne resmi imzayı attı. Kulüp Başkanı Nurullah Edemen\'in de bulunduğu törende atılan imzanın ardından Akcan, tesislerde idman yapan futbolcuları da ziyaret ederek tanıştı. 
Edemen ve Akcan, sözleşme süresiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. 

(FOTOĞRAFLI)

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