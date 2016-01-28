Amedspor'a attığı golü asker selamıyla kutlayan Semih'e tepki: Askerliğini bedelli yaptı, ne selamı?

Amedspor'a 90+5'te gol atan Semih Şentürk, gol sonrası tribünlere dönüp asker selamı verdi. Bu olay sosyal medyada da günün konusu oldu ve Twitter'da günün en çok konuşulan konu başlıkları arasına girdi.

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son maçında kendi evinde Amedspor ile 2-2 berabere kaldı. Amedspor 5'inci ve 58'inci dakikalarda Ercan'ın attığı golle 2-0 öne geçtiği maçta Medipol Başakşehir, eski Fenerbahçeli futbolcu Semih Şentürk'ün 67 ve 90+5'te attığı gollerle beraberliği yakaladı.

Maç 2-2 biterken Semih Şentürk'ün 90+5'te attığı gol sonrası Amedspor taraftarlarına dönüp asker selamı vermesi tepkilere neden oldu.

Sosyal medya kullanıcılarından, asker selamına gelen tepkiler şöyle: