Amedspor taraftarları kulübe verilen cezayı mendil satarak ödedi

Amed Sportif taraftarları, kulübe "kötü tezahürat" nedeniyle verilen ceza için Ofspor maçında kâğıt mendil satarak para topladı. Ceza, toplanan 4 bin lira ile ödendi.

DİHABER’in haberine göre, Süper Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta lider Amed Sportif’, Fatih Karagümrük maçında taraftarların yaptığı tezahürattan dolayı verilen 4 bin TL para cezası verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) verdiği cezayı ödemek için, Direniş Taraftar Grubu üyeleri para topladı. Statta kâğıt mendil satarak toplanan paralar, kulübe teslim edildi.

“Küfür edilmesine izin vermeyeceğiz”

Karagümrük maçında bazı “kendini bilmez” taraftarların küfür etmesi nedeniyle ceza verildiğini aktaran Direniş Taraftar Grubu Başkanı Ramazan Tugay, “Bu ceza taraftar yüzünden verildiyse biz de Direniş Taraftar Grubu olarak bu cezayı kendimiz ödeyeceğiz, dedik. Bir esnaf beni arayarak cezayı ödemek istediğini söyledi. Biz de bir kısmını kendisinden aldık, bir kısmını da dün oynanan Ofspor maçında kağıt mendil satarak topladık” dedi.

Tugay, Direniş Taraftar Grubu olarak tribünlerde küfür edilmesine asla izin vermeyeceklerini belirtti.