Amedspor taraftarına üst üste 10. kez "güvenlik" yasağı

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla Pazar günü oynanacak Fatih Karagümrük-Amedspor maçında Diyarbakır takımının taraftarlarına yasak geldi. Amedspor Futbol Şube Sorumlusu Faruk Erol, Amedspor taraftarına "üst üste 10. kez deplasman yasağı geldiğini" söyledi. Amedspor taraftarının stada alınmaması Fatih Karagümrük Spor dilekçesiyle talep edildiği bildirildi.

Pazar günü saat 14.30'da Vefa Stadı'nda (Karagümrük Arena) oynanacak maç için Fatih Karagümrük Spor Kulübü amblemiyle çağrı yapılan afişlerde "Türk bayrağını al, Karagümrük formanı giy, ailenle birlikte bu maçta tribündeki yerini al, söz verdik Şehit Ümit'e" ifadesi yer aldı. Dövizde maça 10 bin kişinin gelmesinin hedeflendiği belirtilirken "Sen yoksan 1 kişi eksiğiz" dendi.

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, Amedspor taraftarının stada alınmamasına dair talepte bulunduğunu açıkladı. Amedspor taraftarının stada alınmamasına dair karar yazısı şöyle:

"Fatih Karagümrük A.Ş. Kulübünün dilekçesinde 10.06.2016 günü Vefa Stadında oynanacak Fatih Karagümrük A.Ş. – Amed Sportif Faaliyetler Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup futbol müsabakasıyla ilgili olarak; Her iki takım arasında daha önce oynanan müsabakalarda iki takım seyircisi arasında asayişe müessir olayların yaşandığı, bununla birlikte taraflar arasında husumetin devam ettiği, ayrıca son zamanlarda yaşanan terör olayları nedeniyle taraftarların hassasiyeti ve sosyal medya üzerinde taraftarlar arasındaki tartışmaların da göz önünde bulundurularak Amed Sportif Faaliyetler taraftarının Vefa Stadı’na alınmaması talebinde bulunulmuştur.

"6222 Sayılı Kanunun 5. Maddesi'ne gereği Amedspor taraftarının stada alınmamasına karar verilmiştir"

Amedspor taraftarının "Tüm halkımızı Amedsporumuzu desteklemeye davet ediyoruz" yazısıyla astığı afişler şöyle: